Apple Inc: An bhfuil an Stoc Trádála Os cionn A Luach Cóir?

San Airteagal seo, déanfaimid meastachán ar luach intreach Apple Inc. (AAPL) trí úsáid a bhaint as samhail Sreabhadh Airgid Lascaine (DCF). Cuireann samhail an DCF san áireamh sreafaí airgid ionchais na cuideachta sa todhchaí agus lascainítear iad go dtí a luach reatha.

Chun na sreafaí airgid a mheas, úsáidimid samhail 2 chéim le dhá thréimhse rátaí fáis. Léiríonn an chéad chéim fás níos airde, agus is ionann an dara céim agus céim fáis níos ísle. Baintear úsáid as meastacháin anailísithe nuair is féidir, agus i gcásanna nach bhfuil siad ar fáil, déanaimid eachtarshuíomh ar an tsaorshreabhadh airgid roimhe sin.

Glacaimid leis go gcuirfidh cuideachtaí a bhfuil saorshreabhadh airgid atá ag dul i laghad moill ar a ráta crapadh, agus go dtiocfaidh ráta fáis níos moille le himeacht ama ar chuideachtaí a bhfuil sreabhadh airgid in aisce ag dul i méid. Léiríonn sé seo go mbíonn claonadh ag an bhfás níos moille sna blianta tosaigh ná sna blianta ina dhiaidh sin.

Déantar na sreafaí airgid amach anseo a lascainiú ansin chuig a luach reatha ag baint úsáide as ráta lascaine. Glacaimid leis go bhfuil dollar inniu níos luachmhaire ná dollar sa todhchaí. Ríomhtar luach reatha an mheastacháin ar shreabhadh airgid 10 mbliana mar US$1.0 trilliún.

Chomh maith leis na sreafaí airgid thirim do na deich mbliana atá romhainn, ríomhaimid an Luach Teirminéil, a thugann cuntas ar na sreafaí airgid go léir sa todhchaí thar an tréimhse deich mbliana. Úsáidtear ráta coimeádach fáis don Luach Teirminéil, bunaithe ar mheántoradh bannaí rialtais 10 mbliana. Meastar gurb é US$1.5 trilliún luach reatha an Luach Teirminéil.

Ríomhtar gur US$2.5 trilliún an Luach Cothromais Iomlán, arb é suim luach reatha na sreafaí airgid agus luach láithreach an Luach Teirminéil. Agus an luach seo á roinnt ar líon na scaireanna amuigh, feicimid go bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil an stoc ag trádáil thart ar luach cóir.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir le luachálacha a bheith neamhchruinn, agus go bhféadfadh tionchar a bheith ag toimhdí éagsúla ar na torthaí. Ní bhreathnaíonn múnla an DCF ar thimthrialltacht an tionscail ná ar riachtanais chaipitil cuideachta sa todhchaí. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach fachtóirí eile a mheas agus feidhmíocht fhéideartha cuideachta á measúnú.

Mar fhocal scoir, cé go dtugann an tsamhail DCF le tuiscint go bhfuil Apple Inc. ag trádáil gar dá luach cóir, níl ann ach ceann amháin de go leor fachtóirí le breithniú agus infheistíocht á meas. Moltar gnéithe eile a scrúdú mar rioscaí, féidearthacht tuillimh amach anseo i gcomparáid le piaraí, agus deiseanna infheistíochta malartacha.

Foinsí:

– Samhail anailíse Wall St