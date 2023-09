Lampaí Nanoleaf Nua agus Giuirléidí Eile Ó IFA 2023

Thaispeáin seó trádála teicneolaíochta IFA 2023 a reáchtáladh i mBeirlín le déanaí raon gadgets spreagúla agus gléasanna baile cliste. I measc na mbuaicphointí bhí lampaí nua Nanoleaf, fuinneoga cliste, réitigh luchtaithe cliste, agus soilse uasteorainn. Seo roinnt táirgí suntasacha ón seó:

Chomhoibrigh gnólacht deartha Cheanada Umbra le Nanoleaf chun dhá lampa cliste nuálaíocha a chruthú. Is lampa iniompartha é an Cono $95 le seastán X-chruthach le ceallraí, agus is lampa deisce sreangaithe é an Corn $130 le stór ionsuite le haghaidh pinn agus earraí deisce eile. Tá an dá lampa Comhoiriúnach le hábhar agus is féidir iad a rialú trí Bluetooth ag baint úsáide as aip Nanoleaf.

Bhí fuinneoga cliste mar threocht shuntasach ag an seó freisin. Láimhseálann an eHandle ConnectSense d’fhuinneoga ar stíl Eorpach a bhfuil braiteoir ionsuite Z-Wave ann. Is féidir leis an mbraiteoir seo creathadh agus suíomh oscailte/dúnta nó tilt na fuinneoige a bhrath, rud a chumasaíonn uathoibriúcháin éagsúla gan gá le dongles plaisteacha gránna ceangailte le ballaí nó fuinneoga.

Thaispeáin Yeelight an Yeelight Pro P20 Rooflight, a dhéanann aithris ar éifeacht spéirléasach ag baint úsáide as “Rayleigh Scattering.” atá cumasaithe na nanaitheicneolaíochta. Is féidir an solas díon réalaíoch seo a fheistiú ar an tsíleáil agus tá sé ag luí leis an bprótacal Matter.

Thug Aqara isteach an solas uasteorainn T1M, ina bhfuil fáinne a athraíonn dath ar féidir a úsáid chun foláirimh amhairc a sheoladh nuair a bhíonn sé comhtháite le hardán baile cliste Aqara. Ina theannta sin, rinne Aqara debuted an glas cliste U200, a bhí deartha le haghaidh doirse mortise de stíl Eorpach. Tugann an glas iarfheistithe seo modhanna díghlasála éagsúla, lena n-áirítear méarloirg, eochairchód, agus NFC.

Ar an iomlán, bhí raon de ghiuirléidí nuálacha i gceist le IFA 2023 a gheallann go bhfeabhsóidh siad áisiúlacht agus feidhmiúlacht tithe cliste. Cibé an soilse cliste iniompartha é, fuinneoga cliste, nó réitigh soilsithe chun cinn, tá na táirgí seo ag múnlú todhchaí uathoibrithe tí.

