An BMW M 1000 RR a thabhairt isteach: Leibhéal Nua Feidhmíochta

Measadh le fada an lá an BMW S 1000 RR mar réalta ag taitneamh i saol na rothair supersport, ag leagan síos an tagarmharc le haghaidh feidhmíochta comhaimseartha. Mar sin féin, tá an BMW tar éis an leibhéal iomlán nua a bhaint amach le tabhairt isteach an M 1000 RR. Cruthaíonn an meaisín mórthaibhseach seo go mbíonn deis ann i gcónaí feabhsú, fiú agus tú ag barr do chluiche.

Tagann roinnt feabhsuithe suntasacha ar an M 1000 RR, rud a fhágann go bhfuil sé seasamh amach os cionn a réamhtheachtaí. Mar sin féin, tagann na feabhsuithe seo le clib praghais ard, rud a fhágann go bhfuil an M 1000 RR ar cheann de na gluaisrothair táirgeachta is costasaí ar an margadh inniu. Sa Mhalaeisia, ordaíonn sé RM suntasach 289,500, agus sna SA, is é $37,990 an praghas miondíola atá molta ag an monaróir (MSRP).

Is é ceann de na gnéithe standout den M 1000 RR an Pacáiste Comórtais M, a thairgeann uasghrádú iontach do dhíograiseoirí. Cuimsíonn an pacáiste seo lámh swing alúmanam anodized, M Coscáin agus Luamháin Clutch, Garda Coscáin Lever, M Endurance Chain, agus M Rider Footrest. Ní hamháin go bhfeabhsaíonn na rothaí M Carbóin stíl an rothair ach laghdaítear meáchan neamhsprung freisin, rud a fhágann go bhfuil láimhseáil agus freagrúlacht fheabhsaithe ar an mbóthar nó ar an mbóthar.

Faoin taobh amuigh mórthaibhseach, tá dearadh fonnaidh iontach ar an BMW M 1000 RR, atá tiúnáilte go mion d’éilimh an rás-rian. Tá sé faoi thiomáint ag inneall ceithre-stróc inlíne 999cc, fuaraithe le leacht, atá faoi chosaint ag an M Engine Protector le haghaidh marthanachta breise. Tá teicneolaíocht ShiftCam BMW san inneall, a thairgeann rialú camshaft ionghabhála inathraithe. Déanann an teicneolaíocht seo feidhmíocht a bharrfheabhsú thar raonta RPM éagsúla, ag seachadadh mórchumhacht 212 horsepower ag 15,000 rpm agus 79 punt-troigh de chasmhóiminte ag 11,000 rpm.

I dtéarmaí na teicneolaíochta, tagann an M 1000 RR feistithe le taispeáint TFT mór 6.5-orlach agus comhéadan OBD don M GPS-Laptrigger caighdeánach. Ina theannta sin, tá an rogha ag marcaigh a rothar a shaincheapadh le rogha gabhálais roghnacha, lena n-áirítear gaothscáth difriúil, an M Datalogger, agus an M Cover Kit.

Leanann an BMW M 1000 RR ag dul i bhfeidhm ní hamháin lena fheidhmíocht ach freisin lena scéim dathanna íocónach de Light White, Racing Blue Metallic, agus Racing Red. Leis na feabhsuithe suntasacha a bhaineann leis, ardaíonn an rothar sárspórt seo an barra agus socraíonn sé caighdeán nua i ngluaisrothair ardfheidhmíochta.

