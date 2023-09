Tionchar Touch ID: Pointe Casaidh i Slándáil Fóin Chliste

Le deich mbliana anuas, tá athrú mór tagtha ar shlándáil na nguthán cliste. Sula raibh Touch ID agus scanóirí méarloirg coitianta, níor bhac ar go leor daoine PIN nó pasfhocal a shocrú chun a ngléasanna soghluaiste a chosaint. Mar sin féin, d'athraigh tabhairt isteach Touch ID ar an iPhone 5S i 2013 gach rud.

Roimhe seo, bhí paschóid ar fáil ar fhóin chliste, ach measadh go raibh siad ina hassle. Bhí sé deacair cód ceithre dhigit a chlóscríobh gach uair a theastaigh uait rochtain a fháil ar do ghuthán, go háirithe ag cur san áireamh a mhinice a sheiceáil daoine a gcuid feistí. Mar thoradh air sin, níor bhac ar fhormhór na n-úsáideoirí cód a bhunú.

Mar sin féin, le tabhairt isteach Touch ID, bhog gach rud. Thug Touch ID deis d’úsáideoirí a gcuid gléasanna a dhíghlasáil go tapa le sconna amháin den chnaipe baile, ag baint úsáide as teicneolaíocht aitheantais méarloirg. Chuir sé eispéireas logáil isteach gan stró agus gan stró ar fáil. Bhí tionchar mór ag rathúlacht Touch ID ar mhargadh na nglónna cliste, rud a thug ar bhrandaí eile cosúil le Samsung agus Sony scanóirí méarloirg a ghlacadh ar a gcuid feistí freisin.

Ní hamháin go raibh an-tóir ar Touch ID ar ghlasáil gléasanna bithmhéadracha ach chomh maith leis sin bhí sé ina bhuaicphointe maidir leis na cineálacha sonraí pearsanta a stóráiltear ar ghléasanna soghluaiste. Thug Apple isteach gnéithe cosúil le Apple Pay, rud a chuir ar chumas úsáideoirí ceannacháin fhíordhomhanda a dhéanamh le fíordheimhniú Touch ID. Réitigh sé seo an bealach chun bithmhéadracht a ghlacadh in iarratais éagsúla, ó ríomhthráchtáil go baincéireacht ar líne, rud a fhágann go bhfuil slándáil níos áisiúla agus níos so-úsáidte.

Cé nach raibh Apple ar an gcéad duine a thug isteach teicneolaíocht scanadh méarloirg, ba é a gcur chun feidhme a rinne réabhlóidiú ar shlándáil na bhfón cliste. Is minic nach raibh na leaganacha luatha de scanóirí méarloirg suite go dona agus deacair iad a úsáid, rud a d’fhéadfadh a mhíniú cén fáth nach bhfuair siad tarraingt go dtí gur shroich Touch ID an margadh.

Is féidir tionchar Touch ID a fheiceáil fós sa lá atá inniu ann, mar go bhfuil beagnach 99 faoin gcéad d'úsáideoirí fóin chliste faoi ghlas anois a gcuid feistí, agus is iad scanóirí méarloirg, PINanna agus pasfhocail na modhanna slándála is coitianta. Tá sé ina chuid lárnach de dhearadh agus de shlándáil na bhfón cliste thar bhrandaí éagsúla.

Leanann rathúlacht agus tionchar Touch ID ag tiomáint fócas Apple ar shlándáil agus príobháideacht úsáideoirí. De réir mar a éiríonn fóin chliste níos bunúsaí dár saol laethúil, tá cosaint faisnéise pearsanta íogair ina thosaíocht i gcónaí. Bhí ról suntasach ag Touch ID maidir le gléasanna soghluaiste a dhéanamh níos sláine agus níos éasca le húsáid, ag réiteach an bhealaigh le haghaidh dul chun cinn sa todhchaí i slándáil na nguthán cliste.

