Bí Réidh le haghaidh Seoladh iPhone 15!

Tá páirtí an iPhone 15 timpeall an chúinne agus tugtar cuireadh croíúil duit! Is é an t-am sin den bhliain arís é nuair a fhógraíonn Apple an raon iPhone is nua atá acu, agus i mbliana is é an iPhone 15 é. Tá an imeacht, ar a dtugtar “Wonderlust”, sceidealta don Mháirt, 12 Meán Fómhair, 2023, ag 10:00 AM (PST). Tá an dáta réamhordaithe socraithe don Aoine, 15 Meán Fómhair, 2023, ag 05:00 AM (PDT), agus is é Dé hAoine, 22 Meán Fómhair, 2023 an dáta seolta oifigiúil.

De réir foinsí iomadúla, tá ráflaí ann go bhféadfadh táirgeadh an iPhone 15 aistriú ón tSín go dtí an India. Cé nach bhfuil sé seo deimhnithe, tá go leor ar bís faoin bhféidearthacht go n-athrófaí ceann scríbe taistil don seoladh. Cibé an bhfuil muid ag teacht ón tSín nó ón India, tá sé tábhachtach go mbeadh ár bpasanna réidh agus a chinntiú go bhfuil ár ndoiciméid taistil agus ár n-aistir taistil in ord againn.

Ag breathnú siar ar an rath a bhí ar an Snáithe Réamh-Ordú iPhone 14 USA, le níos mó ná 25,000 post, 1 milliún radharc, agus 1,500 vóta san iomlán, is léir go bhfuil an spleodar le haghaidh iPhones nua gan mheaitseáil. An mbeidh muid in ann taifead eile a bhriseadh i mbliana? Ní inseoidh ach am.

De réir mar a bheidh an seoladh ag druidim linn, beidh sé riachtanach ár n-orduithe a rianú. Nuair a thosaíonn na horduithe ag bogadh go dtí an chéim “Ag Ullmhú don Loingsiú”, is féidir linn a bheith ag súil le gluaiseacht a fheiceáil thar an deireadh seachtaine. Seo é nuair is féidir linn ár bpacáistí a rianú ag baint úsáide as an uimhir rianaithe a sholáthraítear. Tá UPS ar cheann de na hiompróirí loingseoireachta do Apple, agus ligeann a láithreán gréasáin dúinn ár lastais iPhone a rianú. Tá sé tábhachtach go mbeadh an tsraithuimhir ar ár sonrasc, atá le fáil ar shuíomh Gréasáin Apple.

Ceann de na scananna is mó a bhfuiltear ag súil leis le linn an phróisis loingseoireachta ná an “Scann Iompórtála” i Louisville, Kentucky. Léiríonn an scanadh seo go bhfuil nósanna imeachta allmhairithe glanta ag an lastas sa tír ghlactha agus ráthaíonn sé go dtiocfaidh an iPhone an lá dár gcionn. Is í seo an chloch mhíle dheireanach sula bhfaighimid ár lámha ar na iPhones nua faoi dheireadh.

Mar sin, réidh le haghaidh seoladh an iPhone 15! Bí cinnte go bhfuil do phas cothrom le dáta, rianaigh d’ordú, agus bí réidh le fáilte a chur roimh an mbreisiú is nuaí don teaghlach Apple.

