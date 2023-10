Leanann Taiscéalaí Gréine Parker ag Réiteach Rúndiamhra na Gréine

Chríochnaigh an Parker Solar Probe a 17ú cur chuige gar don Ghrian le déanaí, ag teacht laistigh de 7.26 milliún ciliméadar ó fhótaisféar na gréine. Le linn a 13ú cur chuige, ba í an chéad spásárthach riamh a thrasnaíodh ollstaidreamh corónach (CME), imeacht chumhachtach a mheallann maiseanna ollmhóra plasma tríd an spás. Tá sé mar aidhm ag misean an taiscéalaithe, a bhfuil sé beartaithe leanúint ar aghaidh go dtí 2025, rúndiamhra na gréine a réiteach agus léargais ríthábhachtacha a sholáthar ar fheiniméin na gréine.

Rinne an Parker Solar Probe, ar a dtugtar an t-inneall beag a choinníonn agus a théann go minic, ar an 27 Meán Fómhair, ag scimeáil díreach 7.26 milliún ciliméadar os cionn ciseal dromchla na gréine, ar a dtugtar an fótasféar. Leanann an t-éacht suntasach seo an chloch mhíle a bhí aici roimhe seo maidir le heitilt amach as mais chorónach le linn a 13ú cur chuige an 5 Meán Fómhair, 2022.

Tá rath an mhisin curtha i leith athléimneacht an spásárthaigh agus a cumas seasamh in aghaidh coinníollacha foircneacha. In ainneoin go bhfuil teochtaí suas le 1400 céim Celsius acu, déantar príomhionstraimí an taiscéalaí a chosaint trí sciath, rud a ligeann dóibh oibriú i dtimpeallacht atá beagnach gnáth-theocht an tseomra.

Is é príomhchuspóir an Parker Solar Probe staidéar a dhéanamh ar an gcoróin gréine, an chuid uachtarach den atmaisféar gréine. Tá sé mar aidhm ag eolaithe tuiscint a fháil ar cad a théann an corónach agus an sreabhadh fuinnimh laistigh de a rianú. Ina theannta sin, féachann siad le fiosrú a dhéanamh ar luasghéarú na gréine gaoithe agus í ag imeacht ón nGrian, chomh maith le struchtúr na Gréine agus a réimsí maighnéadacha.

Tá suim ar leith ag fisiceoirí gréine in eistiltí mais choróin. Is féidir leis na teagmhais chumhachtacha seo tionchar suntasach a bheith acu ar an Domhan, ó chur isteach ar chórais chumarsáide go dtí blackouts cumhachta a chruthú. Trí staidéar a dhéanamh ar na stoirmeacha gréine seo, tá súil ag eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar na fórsaí atá á dtiomáint agus cumais réamhaisnéise a fhorbairt.

Sholáthair an chloch mhíle le déanaí a bhain an Parker Solar Probe amach, ag dul trí CME ag an bpointe is gaire don Ghrian, sonraí luachmhara faoi luas agus dlús na tonn turrainge. Cé nach raibh an CME áirithe seo ina bhagairt don Domhan, leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé staidéar a dhéanamh ar na himeachtaí seo agus a n-iarmhairtí féideartha.

Déanann Saotharlann Fisice Feidhmeach Johns Hopkins i Laurel, Maryland an tionscadal Parker Solar Probe a bhainistiú agus a oibriú. Leanann an spásárthach, a tógadh laistigh d’amlíne agus de bhuiséad NASA, ag réiteach an bhealaigh d’fhionnachtana nua faoinár réalta is gaire dúinn, an Ghrian.

