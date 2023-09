Nochtann Léarscáil Nua de Zealandia Stair Gheolaíochta Uathúil

Chruthaigh foireann geolaithe agus seismeolaithe idirnáisiúnta léarscáil mhionsonraithe den Zealandia, ochtú mór-roinn an Domhain, ag nochtadh léargais nua ar a stair gheolaíoch. Tá an chuid is mó faoi uisce ag Zealandia faoin bhfarraige, agus tá sé fós gan taiscéaladh mar gheall ar a shuíomh faoi uisce. Ag baint úsáide as sonraí ó shamplaí carraige ghrinneall na farraige, rinne na taighdeoirí a dhá mhilliún míle cearnach ar fad a mhapáil go cúramach.

Bunaíodh Zealandia timpeall 83 milliún bliain ó shin nuair a scar an t-ollchríoch gondwana óna chéile. Sa lá atá inniu ann, níl ach 6% de Zealandia os cionn an uisce, a fhoirmíonn an Nua-Shéalainn agus na hoileáin chomharsanacht. Chuir na taighdeoirí leis na léarscáileanna atá ann cheana féin trí anailís a dhéanamh ar shamplaí carraige agus dríodair a bailíodh ó ghrinneall an aigéin agus ó na hoileáin chósta, chomh maith le hanailís sonraí seismeacha.

Nocht an staidéar patrúin gheolaíochta a thugann le tuiscint go bhfuil crios fo-uchtúcháin i láthair in aice le Plateau Campbell, amach ó chósta thiar na Nua-Shéalainne. Tugann sé seo dúshlán do na teoiricí a bhí ann roimhe seo maidir le fabht sciorrtha stailce sa réigiún céanna. Molann na taighdeoirí go raibh an Córas Campbell Maighnéadach Aimhrialtacht, atá le fáil i Zealandia, mar thoradh ar síneadh Gondwana le linn a scaradh.

Tugann anailís ar chomhdhéanamh ceimiceach agus leideanna geolaíochta le fios freisin gur tharla foluaineacht chiumhais Zealandia suas le 250 milliún bliain ó shin, faoi bhun an Ardchlár Campbell anois. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas seo ná imeall screamh amháin ag brú ceann eile isteach i maintlín an Domhain. Go háirithe, ní bhaineann na haimhrialtachtaí maighnéadacha sa réigiún leis an teagmhas seo.

Timpeall 83 milliún bliain ó shin, scar Sealainnia agus Iarthar Antartaice, ag foirmiú an Aigéin Chiúin. Fuair ​​​​na taighdeoirí fianaise ar threoracha síneadh athraitheacha idir 100 agus 80 milliún bliain ó shin, rud a d'fhéadfadh tanú suntasach screamh Zealandia a mhíniú sular bhris sé amach.

Cuireann na torthaí nua seo bonn láidir ar fáil le haghaidh tuilleadh imscrúdaithe ar shíneadh uathúil screamh an Domhain sa réigiún seo. Cabhróidh léarscáil mhionsonraithe na Sealainne le tuiscint níos fearr a fháil ar a stair gheolaíoch agus ar a ról i mbriseadh Gondwana.

