Tá fionnachtain úrnua déanta ag seandálaithe ar bhruach Abhainn Kalambo sa tSaimbia. Tá dhá lomán den chrainn saileach tor-thortha aimsithe acu a bhí múnlaithe go sciliúil agus a tháinig le chéile beagnach 500,000 bliain ó shin. Léiríonn na déantáin adhmaid seo an sampla is sine de dhaoine luatha, a tháinig roimh ár speiceas féin, ag tógáil struchtúir adhmaid. Tugann an toradh seo dúshlán don chreideamh a bhí i réim go raibh daoine luatha na linne sin ag fánaíocht ar an tírdhreach mar shealgairí agus mar bhailitheoirí.

Is cosúil go raibh na logaí modhnaithe, ar oibríodh orthu ag baint úsáide as uirlisí cloiche, ina gcreat le haghaidh struchtúir. Tugann sé seo le tuiscint go mb’fhéidir gur bhain na daoine luatha úsáid as mar shiúlán nó ardán ardaithe chun an timpeallacht fhliuch a nascleanúint. Molann an seandálaí Larry Barham ó Ollscoil Learpholl, príomhúdar an staidéir a foilsíodh san iris Nature, go bhféadfadh an t-ardán freastal ar ilchuspóirí mar stóráil, bunús le haghaidh botháin, agus go leor eile.

Soláthraíonn an fionnachtain seo léargais shuntasacha ar chumais agus ar iompar teicneolaíochta ár sinsear daonna luath. Go dtí seo, is fíor-annamh a bhí caomhnú adhmaid ag láithreáin seandálaíochta ón ré seo, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach a thuiscint conas a d’úsáid daoine an t-ábhar seo go luath. Tugann suíomh Kalambo Falls deis uathúil chun tuiscint níos cuimsithí a fháil ar shaol na ndaoine seo.

Míníonn tíreolaí agus comhúdar an staidéir, Geoff Duller ó Ollscoil Aberystwyth sa Bhreatain Bheag, tábhacht adhmaid mar ábhar tógála. Is féidir é a mhúnlú i bhfoirmeacha éagsúla, rud a fhágann go bhfuil sé buan agus láidir. Tugann sé seo le tuiscint go raibh cumais chognaíocha ag daoine luatha thar an méid a chreideadh roimhe seo bunaithe ar fhianaise uirlisí cloiche amháin.

Cé nach bhfuarthas aon iarsmaí daonna ar an suíomh, tugann Barham le fios gur dócha gur chruthaigh Homo heidelbergensis, speiceas a bhí ann idir 700,000 agus 200,000 bliain ó shin, na déantáin. Bhí tréithe fisiceacha ar leith ag Homo heidelbergensis, lena n-áirítear iomaire mala feiceálach agus cás inchinn níos mó.

Leagann an fionnachtain béim ar intleacht agus ar chumas daoine luatha a dtimpeallacht a oiriúnú agus a athrú. Léiríonn an fionnachtain ag Kalambo Falls go raibh an cumas ag na hominins ársa seo timpeallacht thógtha a chruthú, rud a léirigh cumas cognaíocha nár cuireadh i leith roimhe seo bunaithe ar uirlisí cloiche amháin.

Tugann an staidéar seo solas nua ar ghnóthachtálacha teicneolaíochta agus ar chastacht chultúrtha ár sinsear daonna luath. Cuireann caomhnú agus fionnachtain na struchtúr adhmaid ársa seo caibidil thábhachtach lenár dtuiscint ar stair an duine.

Foinsí:

– Iris Dúlra

- Ollscoil Learpholl

– Ollscoil Aberystwyth