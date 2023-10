Seónna Réalteolaíoch: Éiclipse Gréine Bliantúil chun Meiriceá a Shoilsiú

Ar an 14 Deireadh Fómhair, 2023, beidh imeacht neamhaí neamhchoitianta ar a dtugtar eclipse gréine annular, nó “fáinne na tine,” ag dul i ngleic le spéartha Mheiriceá. Murab ionann agus eclipse iomlán gréine ina gceilíonn an Ghealach an Ghrian go hiomlán, tarlaíonn eclipse annular nuair a théann an Ghealach idir an Domhan agus an Ghrian ach nach gclúdaíonn sé ach go páirteach an Ghrian, rud a fhágann fáinne geal nó “annulus.” Tá an feiniméan seo indéanta mar gheall ar chruth éilipseach fhithis na Gealaí timpeall an Domhain. Nuair a bhíonn an Ghealach ag an bpointe is faide ón Domhan (apogee) agus a ailíniú leis an nGrian, tarlaíonn éifeacht “fáinne na tine”. Beidh an eclipse bliantúil seo le teacht mar an deis dheireanach chun imeacht den sórt sin a fheiceáil sna Stáit Aontaithe go dtí an 21 Meitheamh, 2039.

Síneann cosán na blianachta, áit a rachaidh an Ghealach díreach trasna lár an Ghrian, trasna codanna de Oregon, Nevada, Arizona, Nua-Mheicsiceo agus Texas. Is féidir léarscáileanna ama agus mionsonraithe den imeacht a fháil trí Great American Eclipse. Mar sin féin, fiú lasmuigh den chosán seo, beidh céimeanna éagsúla den eclipse le feiceáil ar fud go leor den Leathsféar Thiar. Tá radharc soiléir ar an nGrian an-oiriúnach le haghaidh breathnóireachta, ach fiú faoi choinníollacha Clear, beidh éifeacht shuntasach ag an eclipse, rud a chuirfidh maolú neamhghnách i rith an lae.

Tá sé riachtanach a bheith cúramach agus an eclipse á bhreathnú, mar is féidir le gathanna cumhachtacha an Ghrian damáiste tromchúiseach a dhéanamh don tsúil. Ba cheart go n-úsáidfí feisteas faire gréine speisialta nó modhanna indíreacha féachana ar nós teilgeoirí bioráin. D'eisigh NASA treoirlínte sábháilteachta don imeacht seo chun taitneamh a bhaint as an seónna gan riosca a chinntiú.

Le linn an eclipse annular, d'fhéadfadh breathnóirí in aice le Raon Diúracáin White Sands i Nua-Mheicsiceo stríoca geala a fheiceáil sa spéir, ag marcáil cosáin trí roicéad eolaíochta. Tá na roicéid seo mar chuid de mhisean APEP NASA, a bhfuil sé mar aidhm aige staidéar a dhéanamh ar thionchar an eclipse ar an atmaisféar uachtarach agus tuiscint a fháil ar athruithe san ianaisféar mar gheall ar athruithe tapa i solas na gréine. Trí staidéar a dhéanamh ar na héifeachtaí ar theocht agus ar dhlús ianosféir, tá súil ag eolaithe tuilleadh léargais a fháil ar an bhfeiniméan nádúrtha seo.

Cibé an bhfuil tú féin ar chonair na blianachta nó ag fulaingt eclipse páirteach in áit eile, tóg an deis seo chun iontais na cruinne a léirthuiscint go sábháilte agus súil le spéartha soiléire ar 14 Deireadh Fómhair.

