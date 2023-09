Solar Eclipse le Teacht i Colorado: Gach rud a Chaithfidh Tú a Fháil

De réir mar a thagann dáta an eclipse gréine atá le teacht, tá méadú ag teacht ar líon na n-áirithintí in óstáin, lena n-áirítear óstán Herrera. Ar siúl ar 14 Deireadh Fómhair, beidh an seó seo ar an gcéad eclipse le feiceáil ó na Stáit Aontaithe ó eclipse iomlán 2017. Táthar ag súil go dtrasnóidh cosán na blianachta an réigiún thart ar 10:30 rn an Satharn sin, ag mealladh na sluaite móra de lucht féachana fonn.

Mar sin, cad é go díreach éiclipse gréine annular? Tarlaíonn sé nuair a théann an Ghealach idir an Domhan agus an Ghrian agus í ag an bpointe is faide ón Domhan. Ba é an uair dheireanach a chonaic na Stáit Aontaithe an feiniméan seo in 2012. Mar gheall ar a fad, feictear an Ghealach mar dhiosca dorcha atá níos lú ná an ghrian, rud a chruthaíonn éifeacht “fáinne tine” mesmerizing sa spéir, a mhaireann thart ar 4 nóiméad .

Beidh sé de phribhléid ag pobail siar ó dheas ó Durango, lena n-áirítear Cortez, Dolores, agus Dove Creek, taithí a fháil ar an bhlianacht ina ghlóir iomlán. Taitneoidh na láithreacha seo radharc ina ndealraíonn sé go bhfuil an Ghealach i gceartlár na gréine.

Chun an taithí a fheabhsú, tá imeachtaí éagsúla féachana á n-eagrú sa cheantar, lena n-áirítear ag Páirc Náisiúnta Mesa Verde. Tá Seirbhís na bPáirceanna Náisiúnta (NPS) agus NASA ag comhoibriú chun seimineáir oideachais agus limistéir pháirceála ainmnithe a sholáthar do chuairteoirí. Beidh an pháirc ina hóstach ar imeachtaí féachana ag Músaem Chapin Mesa, Páirceáil Far View, agus Amfaitéatar Morefield Campground. Tá láithreacha campála ar fáil, ach moltar áirithintí a dhéanamh mar is dócha go ndíolfaidh siad amach. Cuirfear spéaclaí eclipse ar fáil do chuairteoirí fad a mhairfidh soláthairtí, rud a chinnteoidh go bhféachfar go sábháilte ar an imeacht neamhaí seo.

Go háirithe, fanfaidh Séadchomhartha na gCeithre Chúinne, áit a dtagann teorainneacha Colorado, Arizona, Nua-Mheicsiceo agus Utah le chéile, dúnta ó 8 am go 1 pm ar lá an eclipse. Is beart measúil é an clabhsúr seo chun ómós a thabhairt do chreidimh naofa an Náisiúin Navajo, a bhainistíonn an suíomh. Measann muintir na Navachóis éiclips mar imeachtaí naofa agus staonann siad ó bheith ag obair nó ag fágáil a dtithe le linn tarluithe dá leithéid.

Dóibh siúd i gcodanna eile de Colorado, cé nach mbeidh taithí acu ar an eclipse iomlán, is féidir leo fós eclipse páirteach a fhinné ar maidin an 14 Deireadh Fómhair.

Má chailleann tú eclipse na bliana seo, ná bí buartha. Tá an chéad eclipse gréine iomlán eile i Colorado sceidealta le haghaidh 2048. Mar sin féin, má tá fonn ort eclipse iomlán a fheiceáil níos luaithe, is féidir leat taisteal soir chun ceann a fheiceáil ar 8 Aibreán, 2024. Rachaidh an eclipse seo trí Mheicsiceo, Texas, agus éagsúla. cathracha in oirthuaisceart na Stát Aontaithe, lena n-áirítear Austin, Dallas, agus Indianapolis.

Mar sin déan do chuid féilirí a mharcáil agus ullmhaigh tú chun áilleacht an-spreagúil gréine eclipse i Colorado a fheiceáil. Ná déan dearmad do spéaclaí eclipse a thabhairt leat chun féachaint sábháilte a chinntiú, agus bí réidh don trácht féideartha, mar táthar ag súil go dtarraingeoidh an t-imeacht neamhchoitianta seo sluaite móra.

Foinsí:

– Óstán Herrera: [foinse]

– NASA: [foinse]

– Páirc Náisiúnta Mesa Verde: [foinse]