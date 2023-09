Plandaí Tí Glow-in-an-Dorcha: Taobh Geal na Biteicneolaíochta

Is minic a bhaineann an bhiteicneolaíocht le feidhmeanna praiticiúla mar aghaidh a thabhairt ar ocras an domhain agus galair a leigheas. Mar sin féin, léirigh forbairtí le déanaí go bhfuil taobh whimsical ag an bpáirc freisin. D'éirigh le Light Bio, tosaithe atá bunaithe ar Idaho, plandaí tí glow-in-the-dorchadas a chruthú trí ghéinte a splicing ó muisiriún bithluminescent isteach i petunias.

Ní coincheap nua é plandaí a scaoileann solas a chruthú. San am atá caite, chuir taighdeoirí isteach géinte ó fireflies nó baictéir i bplandaí, ach na torthaí a bhí ceachtar cóireálacha ceimiceacha dim nó ag teastáil chun glow. Chuaigh Light Bio i ngleic leis an dúshlán seo trí chonair meitibileach a fháil ar iasacht ó bheacáin a tháirgeann luciferin go nádúrtha, an móilín atá freagrach as bithluminescence. Tríd an cosán seo a chomhtháthú le cód géiniteach an ghléasra óstaigh, bhí siad in ann petunias a chruthú a d'fhág glas geal.

Tá an táirge nuálaíoch biteicneolaíochta seo bunaithe ar thaighde an chomhbhunaitheoir Light Bio, Karen Sarkisyan, ollamh ag Imperial College London. D'éirigh lena fhoireann DNA ón muisiriún trópaiceach Neonothopanus nambi a chur isteach i bplandaí tobac, rud a d'eascair duilliúr lonrúil. Ag tógáil ar an rath seo, chuir siad an coincheap céanna i bhfeidhm ar petunias, agus tá sé beartaithe ag an gcuideachta iad a dhíol an bhliain seo chugainn.

Thug Roinn Talmhaíochta na SA cead do Light Bio le déanaí a gcuid petunias glow-in-the-dark a dhíol sna SA. Dhírigh meastóireacht an USDA ar rioscaí féideartha a bhaineann le lotnaidí plandaí amháin, seachas impleachtaí éiceolaíochta. Tá saineolaithe cosúil le Jennifer Kuzma ó Ollscoil Stáit Carolina Thuaidh tar éis béim a chur ar an bhféidearthacht go gcuirfeadh na plandaí seo isteach ar fheithidí agus ainmhithe nach bhfuil i dtaithí ar phlandaí glowing, ag ardú imní faoi chothromaíocht éiceolaíoch.

Cé gur maisiúil é príomhchuspóir na bplandaí glow-in-the-dorchadas seo, tá feidhmeanna praiticiúla á bhfiosrú freisin. Tá taighdeoirí ag MIT tar éis gléasraí bithluminescent a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach orthu a chomhcheangal le nanacháithníní stórála fuinnimh, ag moladh go bhféadfaí na gléasraí seo a úsáid chun taobh istigh foirgneamh a shoilsiú gan leictreachas.

Chomh maith le bithluminescence, tá innealtóirí géiniteacha ag cur le cumas plandaí tí eile. Tá Neoplants tosaithe na Fraince, mar shampla, tar éis pothos órga a mhodhnú chun a gcumas aer-íonúcháin a fheabhsú mar mhalairt ar íonaitheoirí aeir faoi thiomáint leictreach.

Léiríonn teacht chun cinn na ngléasraí sa dorchadas agus na bplandaí atá feabhsaithe go géiniteach solúbthacht agus acmhainneacht na biteicneolaíochta. De réir mar a leanann an tionscal ag aibíocht, d'fhéadfadh splicing géine a bhealach isteach i raon leathan táirgí feidhmiúla agus spraíúla.

