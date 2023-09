Iniúchadh ar Éabhlóid na dTrátaí: Ó Fiáin go Iontach

Tá taighde déanta ag bitheolaithe in Ollscoil Massachusetts Amherst ar stair éabhlóideach na dtrátaí, ag nochtadh na tacair de thréithe a spreag forbairt a saintréithe ar leith. Tugann na torthaí, a foilsíodh in Plants, People, Planet agus The American Journal of Botany, léargas ar an gcaoi a n-athraíonn torthaí san fhiántas agus cuireann siad léargais ar fáil a chabhróidh le hiarrachtaí feabhsúchán barr amach anseo.

Dhírigh an staidéar ar ghaolta na dtrátaí nua-aimseartha, roinnt speiceas fiáin a fuarthas feadh chósta thiar Mheiriceá Theas. Tá difríocht mhór idir na speicis fhiáine seo agus na trátaí a bhfuil cur amach againn orthu inniu. Tá siad beag, glas nuair a bhíonn siad aibí, agus tá blas agus boladh mí-thaitneamhach ag go leor acu.

Chun an claochlú ó na trátaí fiáine seo go dtí na torthaí delicious agus tarraingteach ó thaobh amhairc a taitneamh a bhaint as a thuiscint, rinne na taighdeoirí staidéar ar shiondróim éabhlóideacha, ar tacair tréithe iad a tharlaíonn le chéile i dtorthaí. Níor fhás taighdeoirí roimhe seo na speicis trátaí fiáine go léir le chéile chun fianaise a bhailiú ar na siondróim seo.

Bhailigh an fhoireann síolta ó 13 speiceas de thrátaí fiáine agus cineálacha iolracha laistigh de gach speiceas. D'fhás siad na plandaí seo agus scrúdaigh siad a gcuid torthaí le haghaidh tréithe cosúil le dath, cruth, cion siúcra agus aigéad, agus anailís DNA. Rinneadh na comhdhúile so-ghalaithe orgánacha atá freagrach as aroma na dtrátaí a thomhas agus a rangú freisin.

Léirigh na torthaí go bhfuil tréithe cosúil le boladh, blas, agus dath siondrómatic agus go bhfuil meaitseáil idir an chuma seachtrach an trátaí agus a blas. Soláthraíonn an taighde seo tuiscint chuimsitheach ar an difríocht idir trátaí fiáine agus cineálacha saothraithe.

Bhain an staidéar leas freisin as iarrachtaí bailithe Charles Rick, a bhailigh síolta ó speicis fhiáine trátaí le linn dó a bheith ag taisteal i Meiriceá Theas. D’fhás na taighdeoirí na síolta bailithe seo taobh lena gcuid síolta féin agus rinne siad comparáid idir tréithe na speiceas éagsúla.

Ní hamháin go léiríonn an taighde seo stair éabhlóideach na dtrátaí ach tá impleachtaí aige freisin maidir le cineálacha torthaí níos cothaitheacha agus níos tarraingtí a phórú. Trí na tréithe a chuireann le cáilíochtaí inmhianaithe trátaí a thuiscint, is féidir le heolaithe oibriú i dtreo cineálacha feabhsaithe a fhorbairt le haghaidh tomhaltais.