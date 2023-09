Faigheann taighdeoirí amach treoirphlean féideartha do néaróin sna hainmhithe is simplí

Tá fianaise aimsithe ag taighdeoirí ar chealla cosúil le néaróin i placozoans, ceann de na cineálacha ainmhithe is simplí. Tá placozoans ann sna farraigí leis na céadta milliún bliain, agus is féidir gur fheidhmigh siad mar threoirphlean do na córais néarógacha a fhaightear in ainmhithe níos casta, lena n-áirítear daoine. Foilsíodh na torthaí seo san iris Cell.

Is cosúil go bhfuil placozoans mar amoebas faoi mhicreascóp ach is ainmhithe iad i ndáiríre. Tá baint níos dlúithe acu le cnidarians (lena n-áirítear anemóin farraige agus coiréil) agus délaterians (veirteabraigh) i gcrann na beatha. Cé go bhfuil néarchóras á rialú ag néaróin ag lineages ainmhithe eile, creideadh go raibh placozoans difriúil agus nach raibh néaróin acu.

In ionad néaróin, úsáideann placozoans cealla peptidergic chun iompraíochtaí áirithe a rialáil. Scaoileann na cealla seo slabhraí gearra aimínaigéid a ghníomhaíonn na cealla máguaird, cosúil le feidhm néaróin in orgánaigh níos casta. Mar gheall ar an chosúlacht seo rinne taighdeoirí tuilleadh imscrúduithe, ag teoiric go bhféadfadh na cealla seo ionadaíocht a dhéanamh ar néarchóras sean-ainmhí sinsear.

Rinne an fhoireann taighde staidéar ar léiriú géine i placozoans agus fuair siad amach 14 cineál cealla peipideirgeacha atá tábhachtach chun néaróin a thógáil in ainmhithe eile. Mar sin féin, fuair siad amach go bhfuil easpa gníomhaíocht leictreach ag cealla peptidergic i placozoans agus an cumas chun teachtaireachtaí a fháil, rud a léiríonn nach néaróin fíor iad.

Trí idirghníomhaíochtaí féideartha idir cealla peptidergic agus cealla eile i placozoans a mhapáil, d'aithin na taighdeoirí líonra casta comharthaíochta agus péirí sonracha neuropeptides agus gabhdóirí. Tacaíonn sé seo le hipitéis na hinchinne ceimiceach, a thugann le tuiscint gur tháinig forbairt ar na córais néarógacha luatha mar líonraí de chealla ceangailte trí chomharthaí ceimiceacha seachas mar chomharthaí leictreacha.

Ag comparáid idir cealla peptidergic agus néaróin in ainmhithe eile, d'aimsigh na taighdeoirí cosúlachtaí móra sa chaoi a n-úsáidtear géinte, rud a léiríonn go raibh na córais néaróg luath cosúil leis na cinn a fheictear i placozoans sular tháinig siad chun cinn ina gcealla casta a sheolann comharthaí leictreacha.

Cé go bhféadfadh placozoans a bheith simplí i gcomparáid le daoine, tá a gcastacht níos airde ná mar a ceapadh. Soláthróidh taighde breise ar phlaiceasónaigh agus ar lineages ainmhithe eile tuiscint níos fearr ar éabhlóid na néarchóras agus tabharfaidh sé solas ar fheidhmeanna na néaróin inár n-inchinn.

