Seolann Satailít XRISM chun Staidéar a dhéanamh ar an gCruinne i nDathanna Éagsúla X-ghathanna

Achoimre: Seoladh an tsatailít Misean Íomháithe agus Speictreascópachta X-gha (XRISM), comhiarracht idir Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA) agus NASA le rannpháirtíocht ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, an 6 Meán Fómhair. Is é misean XRISM tonnfhaid X-ghathaithe a bhrath le beachtas gan fasach agus léamha úrnua ar áiteanna te agus fuinniúla sa chruinne a sholáthar d’eolaithe. Murab ionann agus teileascóip X-gha atá ann cheana féin, is féidir le XRISM idirdhealú a dhéanamh ar dhathanna éagsúla an tsolais X-gha, rud a dhíghlasáil saibhreas faisnéise. Aimsíonn an uirlis X-ghathanna trí athruithe beaga bídeacha teochta, rud a chuireann ar a chumas eilimintí ceimiceacha i réada a aithint agus treoluas ghluaisne gáis a léamh. Tá sé mar aidhm ag an tsatailít radharc nua a sholáthar ar an gcruinne te agus fuinniúil, ag breathnú ar phléascanna móra le rá, ar idirghníomhaíochtaí poll dubh, agus ar chumaisc bhraisle réaltraí go mion gan fasach. Déanfaidh eolaithe in Ollscoil Chicago anailís ar na chéad tuairimí a thug XRISM ar bhraislí agus ar ghrúpaí ollmhóra réaltraí, agus iad ag súil leis na hidirghníomhaíochtaí idir poill dhubha ollmhóra agus a réaltraí óstacha a thuiscint. Déanfaidh XRISM flúirse d’eilimintí ceimiceacha a thomhas freisin agus nochtfaidh sé comhdhéanamh ceimiceach reatha na cruinne. Is dúshlán suntasach é satailít a sheoladh le haghaidh breathnuithe X-gha ón spás toisc go bhfuil atmaisféar an Domhain ag blocáil X-ghathanna. Is é seo an ceathrú iarracht chun satailít den chineál céanna a sheoladh agus a oibriú go rathúil, agus tá eolaithe dóchasach faoi acmhainneacht XRISM.

