Réadlann Swift Spotsoilse Poll Dubh Gobbling Up Réaltaí

Chonaic Réadlann Swift NASA poll dubh le déanaí, darb ainm Swift J023017.0+283603, atá suite 500 milliún solasbhliain ar shiúl sa réaltra 2MASX J02301709+2836050. Tugann na sonraí le fios go bhfuil an poll dubh seo ag caitheamh réaltaí ó am go chéile gach uair a thagann siad chuige. Chonacthas an feiniméan seo, ar a dtugtar teagmhas suaite taoide arís agus arís eile, i bpoill dhubha eile, mar shampla ASASSN-14ko in 2021.

Is rudaí thar a bheith dlúth iad poill dhubh le timpeallachtaí fuinniúla. Cruthaíonn siad ábhar i ndioscaí agus ídíonn siad an t-ábhar sárthéite a thiteann isteach ina n-imeachtaí. Nuair a bhíonn réalta gafa go himtharraingteach ag poll dubh, baintear an t-ábhar í gach uair a thagann sé gar. I gcás Swift J0230, tá poll dubh os cionn 200,000 uair mais na Gréine ag ídiú trí mhais Domhain na réalta le gach pas.

Mar sin féin, tá seans ann nach bhfuil an réalta seo caite go hiomlán. Thug réalteolaithe faoi deara go bhfuil poill dhubha ag athbheochan ábhar réchúiseach a d'ith siad san am a chuaigh thart. Is féidir é a bheith dúshlánach idirdhealú a dhéanamh idir teagmhais suaite taoide agus athbheochan na núicléas gníomhach réaltrach (AGNanna), ar poill dubha sár-ollmhór iad a astaíonn scairdeanna ollmhóra ábhair.

Bhí an Réadlann Swift, a seoladh i 2004, ríthábhachtach chun ár dtuiscint ar an réaltfhisic a chur chun cinn. Mhol Phil Evans, réaltfhisiceoir in Ollscoil Leicester, cumas na réadlainne oiriúnú do réimsí nua taighde. Tá gá le tuilleadh staidéir chun tuiscint níos fearr a fháil ar dhinimic an chórais poll dubh agus réalta, ach cuireann an bhreathnóireacht nua seo lenár n-eolas ar na feiniméin chosmaí iontacha seo.

Foinsí:

– Réadlann Swift NASA

– Réalteolaíocht Dúlra