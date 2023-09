Fís Ríomhaireachta a Fháil chun Léargais a Dhíghlasáil i gCadhnraí Litiam-Ian

Bhain taighdeoirí úsáid as fís ríomhaire, cineál foghlama meaisín, chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an gcaoi a bhfeidhmíonn cadhnraí litiam-ian in-athluchtaithe. Trí scrúdú cúramach a dhéanamh ar scannáin X-gha de leictreoidí ceallraí ar leibhéal na nanascála, tá sonraí fisiceacha agus ceimiceacha a bhí folaithe roimhe seo aimsithe ag eolaithe. Tá an poitéinseal ag an gceann seo feabhas a chur ar éifeachtúlacht cadhnraí litiam-ian, le feidhmchláir níos leithne chun córais chasta a thuiscint mar roinn cille i suthanna.

Dhírigh an staidéar, faoi stiúir taighdeoirí ó Saotharlann Luasaire Náisiúnta SLAC na Roinne Fuinnimh, Ollscoil Stanford, MIT, agus Institiúid Taighde Toyota, ar cháithníní fosfáit iarainn litiam (LFP). Faightear cáithníní LFP, atá brataithe le sraith tanaí carbóin le haghaidh seoltacht leictreach feabhsaithe, go coitianta i leictreoidí dearfacha cadhnraí litiam-ian.

Chun próisis inmheánacha na gcadhnraí a urramú, chruthaigh an fhoireann taighde cealla ceallraí trédhearcacha le dhá leictreoid timpeallaithe ag tuaslagán leictrilít ina bhfuil hiain litiam saor in aisce. Tríd an socrú seo, d'fhéadfadh siad gluaiseacht na n-ian litiam a rianú le linn na dtimthriallta muirir agus urscaoilte. Baineann an próiseas seo, ar a dtugtar intercalation, leis na hiain ag dul isteach agus ag fágáil na gcáithníní LFP.

Tá LFP an-suntasach i dtionscal na ceallraí mar gheall ar a chostas íseal, a thaifead sábháilteachta, agus úsáid na n-eilimintí flúirseacha, rud a fhágann go bhfuil sé ábhartha go háirithe sa mhargadh feithiclí leictreacha.

Thosaigh an comhoibriú idir taighdeoirí ocht mbliana ó shin nuair a chuir an tOllamh Martin Bazant ó MIT agus William Chueh ó Stanford a gcuid saineolais le chéile i samhaltú matamaitice agus micreascópacht X-gha chun cinn chun staidéar a dhéanamh ar cháithníní ceallraí. Ina dhiaidh sin ionchorpraíodh siad uirlisí meaisínfhoghlama chun tástáil ceallraí a luasghéarú agus na modhanna muirir is fearr a aithint. Tógann an staidéar reatha é céim eile trí fhís ríomhaire a ghiaráil chun anailís a dhéanamh ar scannáin X-gha nanascála ó 2016. Ligeann an teicníocht seo tuiscint níos cuimsithí a fháil ar imoibrithe ionsáite litiam laistigh de cháithníní LFP.

Trí picteilíniú a dhéanamh ar na híomhánna X-gha, is féidir le taighdeoirí tiúchan na n-ian litiam a ghabháil ag gach pointe laistigh den cháithnín. Ligeann sé seo dóibh scannáin a chruthú a léiríonn sreabhadh na n-ian litiam isteach agus amach as na cáithníní le linn luchtaithe agus urscaoilte.

Ag anailísiú na n-íomhánna X-gha, fuair na taighdeoirí go raibh gluaiseacht na n-ian litiam laistigh den ábhar ailínithe go dlúth le insamhaltaí ríomhaireachta a d'fhorbair Bazant roimhe seo. Bhain siad úsáid as 180,000 picteilín mar thomhais chun samhail ríomhaireachtúil a oiliúint a chuireann síos go beacht ar theirmidinimic neamhchothromaíochta agus ar chinéitic imoibrithe an ábhair cheallraí.

Ina theannta sin, léirigh an staidéar go bhfuil éagsúlachtaí sa ráta ionsú litiam-ian ar fud dhromchla na gcáithníní comhghaolú le tiús an bhrataithe carbóin. Tugann an toradh seo le fios go bhféadfadh feabhas a chur ar thiús an chiseal charbóin éifeachtúlacht ceallraí - dul chun cinn tábhachtach i ndearadh ceallraí.

Tugann torthaí an staidéir seo léargais ar bharrfheabhsú leictreoidí fosfáit iarainn litiam agus léiríonn siad an cumas atá ag meaisínfhoghlaim agus teicnící íomháithe chun cinn chun rúndiamhra na n-ábhar agus na gcóras a réiteach. Ní hamháin go n-ullmhaíonn an dul chun cinn seo an bealach le haghaidh dul chun cinn i dteicneolaíocht ceallraí ach tá gealltanas ann freisin chun staidéar a dhéanamh ar fhoirmiú patrún i gcórais cheimiceacha agus bhitheolaíocha eile.

Foinse:

– Eisiúint Nuachta MIT

– Eisiúint Nuachta Ollscoil Stanford

– Iris Dúlra