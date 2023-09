Staidéar Nua Aimsíonn Lotnaidicídí Díobhálacha i bPailin Bheacha in Éirinn

Tá staidéar le déanaí a rinne Coláiste na Tríonóide agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath tar éis léargas a thabhairt ar an tionchar díobhálach a bhíonn ag lotnaidicídí ar speicis éagsúla beach in Éirinn. Scrúdaigh na taighdeoirí pailin barr ó 12 shuíomh éagsúla sa tír agus rinne siad anailís ar leibhéil lotnaidicídí iarmharacha. Bhailigh siad pailin freisin ó bheacha meala agus bumblebees ag na láithreacha seo.

Léirigh an staidéar go raibh an líon is airde de chomhdhúile agus de bhrath lotnaidicídí ag pailin bumblebee i gcomparáid le cineálacha eile pailin. Ábhar imní ar leith ab ea láithreacht feithidicídí neonicotinoid i bpailin an bheach. Is eol go bhfuil neonicotinoids díobhálach do bheacha agus d'ainmhithe eile.

Rud a bhí níos buartha fós ná nár cuireadh go leor de na lotnaidicídí a braitheadh ​​le déanaí ar na páirceanna inar bailíodh an pailin. Tugann sé seo le tuiscint go maireann na ceimiceáin seo sa chomhshaol ar feadh i bhfad nó go dtagann na hiarmhair ó phlandaí i limistéir eile laistigh de raon sealgaireachta na mbeach.

Chuir Elena Zioga, céad údar an staidéir agus iarrthóir PhD i Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha i gColáiste na Tríonóide, a imní in iúl faoi na torthaí. Chuir sí in iúl nár úsáideadh cuid de na lotnaidicídí tocsaineacha seo sna réimsí samplála le trí bliana ar a laghad, rud a thugann le tuiscint go leanann na ceimiceáin ar imill pháirce nó go mbailíonn beacha pailin éillithe ó lasmuigh de na réimsí samplála.

Toradh suntasach eile a tháinig ar an staidéar ná go raibh speicis éagsúla beach faoi lé cineálacha éagsúla lotnaidicídí. Fuarthas amach go raibh pailin bheach meala truaillithe den chuid is mó le múiscnimheanna, agus bhí pailin na mbeacha truaillithe go príomha le feithidicídí neonicotinoid.

Leag Zioga béim ar a thábhachtaí atá sé ilspeicis beacha a mheas agus nochtadh lotnaidicídí á measúnú. Dúirt sí nach dtugann úsáid beacha meala mar an t-aon tagairt chun nochtadh lotnaidicídí a thuiscint pictiúr iomlán. Tá róil ríthábhachtacha ag beacha meala agus bumblebee araon i seirbhísí pailniú agus ag tacú le héiceachórais shláintiúla.

Tugann an staidéar seo léargas ar láithreacht imníoch lotnaidicídí díobhálacha i bpailin bheach in Éirinn. Tá gá le tuilleadh taighde chun impleachtaí fadtéarmacha na n-iarmhar lotnaidicídí seo ar dhaonraí beach agus ar bhithéagsúlacht níos leithne a thuiscint.

