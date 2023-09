Faigheann Seandálaithe amach an Struchtúr Adhmaid Is Sine ar Domhan

Tá fionnachtain neamhghnách déanta ag seandálaithe gar do theorainn na Saimbia agus na Tansáine – an struchtúr adhmaid is sine ar domhan a chreidtear a bheith ann. Tá an struchtúr, atá le fáil ar bhruach abhann sa tSaimbia, comhdhéanta de dhá lomán comhghlasála ó chrann saileach mórthorthaí. Tá na lomáin snoite, gearrtha, agus múnlaithe le huirlisí cloiche géara agus coinnítear iad le chéile le barr.

Tháinig an fionnachtain iontach seo roimh dhaoine nua-aimseartha agus meastar go bhfuil sé 476,000 bliain d'aois ar a laghad, i bhfad roimh éabhlóid Homo sapiens. Is féidir gur Homo heidelbergensis a rinne an struchtúr, a chreidtear a chónaigh sa réigiún idir 700,000 agus 200,000 bliain ó shin.

Níl cuspóir an struchtúir deimhnithe go hiomlán, ach tá seandálaithe ag tuairimíocht go bhféadfadh sé feidhmiú mar shiúlán nó mar bhunsraith d’ardán. D’fhéadfaí an t-ardán seo a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí éagsúla ar nós earraí a stóráil, connadh nó bia a choinneáil tirim, nó go simplí mar áit suí agus rudaí a chruthú. Is fiú a thabhairt faoi deara freisin gur thángthas ar bhailiúchán uirlisí adhmaid, lena n-áirítear ding agus bata tochailte, ar an suíomh.

Tugann an fionnachtain seo dúshlán do thoimhdí roimhe seo faoi chumais daoine luatha. Deir an tOllamh Larry Barham, seandálaí in Ollscoil Learpholl, “D’athraigh siad a dtimpeallacht chun an saol a dhéanamh níos éasca, fiú mura raibh ann ach ardán a dhéanamh chun suí air cois na habhann chun a gcuid oibre laethúla a dhéanamh. Bhain siad úsáid as a gcuid faisnéise, samhlaíochta agus scileanna chun rud éigin a chruthú nach bhfaca siad riamh cheana, rud nach raibh ann riamh.”

Tugann an toradh seo le fios go bhfuil leibhéal teibí smaointeoireachta ann agus go bhféadfadh forbairt teanga a bheith ann i measc na luath-sinsear daonna. Is teist é ar a n-intleacht agus a n-inniúlacht teicneolaíochta, ag cur solas nua ar ár dtuiscint ar ár sean-am atá caite.

