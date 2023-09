An Struchtúr Adhmaid Is Sine Ag Dul Siar Leathmhilliún Bliain a Thángthas air sa tSaimbia

Tá fionnachtain úrnua déanta ag seandálaithe ar shuíomh réamhstairiúil Falls Kalambo sa tSaimbia. Tá an struchtúr adhmaid is sine a fuarthas riamh aimsithe acu, ag dul siar beagnach leathmhilliún bliain. Tugann an struchtúr dea-chaomhnaithe léargas ar ardchumais ár sinsear ársa. Tugann an fionnachtain le fios go raibh siad níos forbartha ó thaobh na teicneolaíochta de ná mar a measadh roimhe seo.

Thángthas ar an struchtúr adhmaid ag Kalambo Falls, atá suite in aice leis an teorainn leis an Tansáin. Meastar go bhfuil sé ar a laghad 476,000 bliain d'aois, roimh éabhlóid Homo sapiens. Léiríonn an t-adhmad marcanna gearrtha a thugann le fios gur úsáideadh uirlisí cloiche chun dhá lomán mór a cheangal le chéile. Creidtear gur ardán, cosán nó áit chónaithe ardaithe é an struchtúr, deartha chun ár sinsear a choinneáil os cionn an uisce.

Chomh maith leis an struchtúr adhmaid, fuarthas bailiúchán d'uirlisí adhmaid ar an láithreán lena n-áirítear ding agus bata tochailte. Cé go raibh sé ar eolas cheana féin gur bhain daoine luatha úsáid as adhmad le linn an ama seo, ba chun críocha teoranta a bhí sé de ghnáth, amhail tine a thosú nó a sheilg.

Dúirt príomhúdar an staidéir, Larry Barham ó Ollscoil Learpholl, gur “fhionnachtain seans” a bhí i bhfionnachtain an struchtúir le linn tochailte in 2019. Chuaigh taifid roimhe seo don struchtúr adhmaid is sine siar thart ar 9,000 bliain, rud a d’fhág gur aimsíodh é seo. i bhfad níos sine.

Is dúshlán é adhmad ársa a chaomhnú mar gheall ar an gclaonadh atá ann lobhadh agus a laghad rian a fhágáil don taifead stairiúil. Mar sin féin, creidtear gur chuir an leibhéal ard uisce ag Falls Kalambo le caomhnú eisceachtúil an struchtúir thar na céadta bliain.

Bhí na taighdeoirí in ann aois an struchtúir adhmaid a chinneadh go cruinn ag baint úsáide as modh dhátú nua ar a dtugtar dhátú luminescence. Trí thomhas a dhéanamh ar an uair dheireanach a nochtadh mianraí do sholas na gréine, fuair siad amach go bhfuil an struchtúr 476,000 bliain d'aois ar a laghad.

Soláthraíonn an fionnachtain seo léargais luachmhara ar chumais agus ar dhul chun cinn teicneolaíochta ár sinsear ársa. Tugann sé le fios freisin go raibh an tsamhlaíocht agus na scileanna riachtanacha ag daoine luatha chun struchtúir adhmaid chasta a thógáil i bhfad sular tháinig Homo sapiens chun cinn.

Foinsí:

– Iris Dúlra