Seandálaithe Faigh amach an Struchtúr Adhmaid Is Sine, Ag Breathnú ar Ard-Sinsear

Tá fionnachtain neamhghnách déanta ag seandálaithe sa tSaimbia, ag fáil amach an struchtúr adhmaid is sine a aimsíodh riamh. Téann an struchtúr, a chreidtear a bheith ina ardán, cosán, nó áit chónaithe ardaithe, siar ar a laghad 476,000 bliain, i bhfad roimh éabhlóid Homo sapiens. Tugann an toradh seo le fios go bhféadfadh go raibh ár sinsir níos forbartha ná mar a ceapadh roimhe seo.

Fuarthas an struchtúr adhmaid dea-chaomhnaithe ag Kalambo Falls, in aice leis an teorainn leis an Tansáin. Léiríonn na gearrthacha ar an adhmad gur úsáideadh uirlisí cloiche chun dhá lomán mór a cheangal le chéile. Chomh maith leis an struchtúr, thángthas ar bhailiúchán uirlisí adhmaid, lena n-áirítear ding agus bata tochailte, ar an suíomh freisin.

Ba é an taifead roimhe seo don struchtúr adhmaid is sine ná thart ar 9,000 bliain. Meastar gur “fhionnachtain seans” é an fionnachtain ag Kalambo Falls a rinneadh in 2019 agus é ag tochailt ar an suíomh. Caomhnaíodh an struchtúr mar gheall ar an leibhéal ard uisce ag na easanna. Bíonn claonadh ag adhmad ársa lobhadh agus gan rian beag a fhágáil ina dhiaidh, rud a fhágann go bhfuil fionnachtana den sórt sin annamh.

D'úsáid na taighdeoirí modh nua ar a dtugtar dhátú luminescence chun aois an struchtúir a chinneadh go cruinn. Tomhaiseann an modh seo an uair dheireanach a nochtadh mianraí do sholas na gréine. Léirigh na torthaí go bhfuil an struchtúr adhmaid i bhfad níos sine ná mar a ceapadh ar dtús, ag dul siar ar a laghad 476,000 bliain.

Tugann an fhionnachtain seo dúshlán don smaoineamh go raibh ár sinsir fánaíochta, mar ba chosúil gur áit chónaithe bhuan a bhí sa struchtúr in aice leis na heasanna, a chuir foinse leanúnach uisce ar fáil. Tugann an toradh le fios freisin leibhéal teibí smaointeoireachta agus b’fhéidir úsáid teanga, mar a d’úsáid ár sinsir a n-intleacht, a samhlaíocht, agus a scileanna chun rud éigin a chruthú nach raibh ann cheana.

D'athraigh staidéar an struchtúir adhmaid seo an bealach a cheapann seandálaithe ar ár ngaolta ársa, ag aithint a gcumas a dtimpeallacht a athrú agus a saol laethúil a fheabhsú. Léiríonn an toradh seo cumas cognaíocha ár sinsear i dtéarmaí an táirge críochnaithe a phleanáil agus a léirshamhlú.

Tá gá le tuilleadh taighde chun a dhearbhú an raibh an struchtúr ina theaghais bhuan nó nach raibh. Soláthraíonn an fionnachtain ag Kalambo Falls léargais luachmhara ar nádúr chun cinn ár sinsear agus ar a gcumas dul in oiriúint dá dtimpeallacht.

Foinsí:

– AFP