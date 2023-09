An Spás Rúnda Marthanais: Seomra Rubair NASA

Tá taisteal spáis contúirteach agus casta, agus is é sin an fáth go ndéanann NASA bearta fairsinge chun sábháilteacht a chriú a chinntiú. Beart amháin den sórt sin is ea cruthú an Seomra Rubair, áis rúnda atá suite go domhain faoi Choimpléasc Launch Pad 39 ar Merritt Island i Florida. Dearadh an gréasán tolláin agus umair faoi thalamh seo chun tearmann sábháilte a sholáthar d'oibrithe i gcás pléascadh tubaisteach.

Cé nach dtiocfadh le pléascadh tobann, bhí plean i bhfeidhm ag NASA chun deis a thabhairt do dhaoine freagairt agus éalú. Thosaigh an próiseas éalaithe le sciorradh uisce naoi scéal sa dorchadas iomlán. Ar an láimh eile, bhí bealach éalaithe difriúil ag spásairí. Dhéanfaí iad a iompar óna capsule go dtí an eochaircheap seolta soghluaiste trí ardaitheoir ardluais, a bheadh ​​in ann an talamh a bhaint amach i díreach 30 soicind. Ón áit sin, sleamhnódh siad síos tollán rubair cúng géar, arna spraeáil le huisce chun luas a mhéadú.

Nuair a bheidh siad imithe as an sleamhnán, thuirling na fostaithe spáis ar bhord rubair. Agus iad ag ró-líonadh uaireanta le huisce, rud a chuir ar chuid acu sleamhnú isteach sa bhalla cúil, chuir an bord maolán ar fáil sula bhféadfaí dul ar aghaidh níos faide. Ag dul trí dhoirse soinneáin, rachadh an fhoireann isteach sa Seomra Rubair, ainmnithe go cuí mar gheall ar an taobh istigh atá clúdaithe le rubair. Feistithe le 20 cathaoir, bhí urlár ualach earrach ag an Seomra Rubair a d'fhéadfadh fórsa ollmhór a sheasamh, ag laghdú brú ó phléascadh féideartha.

Bhí an bunker stocáilte le ciondálacha, uisce, agus fiú leithreas chun daoine aonair a chothú ar eagla go mbeidís gafa ar feadh tréimhse fada. Chun a chinntiú go bhféadfaí éalú mar rogha dheireanach, cuireadh haiste breise ag barr an tSeomra Rubair. Cé nár úsáideadh an áis riamh, bhí sé ina theist ar thiomantas NASA do shábháilteacht criú.

Inniu, tá Launch Pad 39a agus an líonra tollán a théann leis tréigthe, fianaise ar an dul chun cinn atá déanta ag NASA i dtaiscéalaíocht spáis. Cé nach bhfuil an sciorradh uisce rubair den bhréag i bhfeidhm a thuilleadh, cuireann scéal an tSeomra Rubair i gcuimhne na rioscaí agus na réamhchúraimí a rinneadh chun dul i mbun feachtais thar ár ndomhan.

Foinsí:

– Athbhreithniú Spáis

– Iris Sábháilteachta Spáis