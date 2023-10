Guthanna Hidden Pando: Rúndiamhra an Chrann is Mó ar Domhan a Nochtadh

Chuir Pando, ar a dtugtar an “crann is mó ar domhan” iontas ar eolaithe agus ar ealaíontóirí fuaime lena láithreacht mhealltach. Cuimsíonn Pando 40 heicteár agus comhdhéanta de 47,000 gais go léir ag roinnt an DNA céanna, is Crann Creathach quaking ollmhór é Pando atá faoi bhláth go ciúin ar an Domhan le 12,000 bliain measta. Nocht taifeadtaí le déanaí a rinne an t-ealaíontóir fuaime Jeff Rice guthanna ceilte an iontais ársa seo.

Trí hidreafón a shuiteáil laistigh de log ag bun ceann de bhrainsí Pando, chuir Rice ar chumas an domhain éisteacht leis na creathadh ag cúrsáil trína fréamhacha. Ba thionscadal ealaíne é ar dtús, agus d'aistrigh an iarracht seo go tapa isteach i réimse na heolaíochta, rud a chuir cumas ollmhór ar fáil chun córas hiodrálach Pando a thuiscint gan dochar a dhéanamh.

Ghlac na taifeadtaí siansa mesmerizing de chreathadh a aisiompaíonn trí bhrainsí an chrainn agus a théann isteach sa Domhan. Le linn stoirmeacha toirní, déantar na fuaimeanna seo a aimpliú, rud a chruthaíonn rumbling íseal uafásach. Tugann an fhionnachtain seo léargas ar idirnascacht fhréamhchóras ollmhór Pando, ag réiteach rúndiamhra an iontais nádúrtha enigmataigh seo.

Ní hamháin go bhfuil luach ealaíne ag baint leis na taifeadtaí draíochtúla seo, ach tá tábhacht eolaíoch ollmhór acu freisin. Soláthraíonn siad léargais ar shláinte chomhshaol Pando, ar staid na bithéagsúlachta áitiúla, agus feidhmíonn siad mar bhonnlíne chun athruithe comhshaoil ​​a thomhas thar am.

Mar sin féin, tá todhchaí Pando éiginnte. Tá meath ag teacht ar an gcrann faoi láthair, agus tá gníomhaíochtaí daonna ar nós glanadh gnáthóige agus díothú speiceas creachadóir a chabhraíonn le daonraí luibheach a rialú ina mbagairt don duine ársa seo agus don éiceachóras iomlán a thacaíonn sé.

De réir mar a leanann eolaithe agus ealaíontóirí ag fiosrú rúin Pando trí fhuaim, bíonn sé ríthábhachtach an t-iontas nádúrtha urghnách seo a chosaint agus a chaomhnú agus é fós faoi bhláth. Is trí thuiscint agus caomhnú amháin is féidir linn a chinntiú nach gcuirtear guthanna folaithe Pando ina thost go deo.

Sainmhínithe:

– Pando: An t-orgánach aonair is mó ar domhan ar eolas, comhdhéanta d’fhoraois de chrith chrith atá nasctha le córas fréimhe amháin.

– Hidreafón: Micreafón atá deartha le húsáid faoi uisce nó i dteagmháil le huisce chun creathadh fuaime a ghabháil.

– Populus tremuloides: An t-ainm eolaíoch ar chrith Crann Creathach, speiceas crann Crann Creathach a fhaightear i Meiriceá Thuaidh.

Foinsí:

– Foláireamh Eolaíochta: Domhan Rúnda an Chrann is Mó ar an Domhan a Nochtadh: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree