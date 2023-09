D'éirigh le heolaithe na Síne Duáin Dhaonnaithe a Fhás i Suthanna Muc

Tá dul chun cinn suntasach bainte amach ag eolaithe na Síne trí duáin a fhás go rathúil ina bhfuil cealla daonna i suthanna muc, rud a d'fhéadfadh cabhrú le dul i ngleic leis an nganntanas orgáin le haghaidh trasphlandúcháin. Léiríonn an taighde, a foilsíodh san iris Cell Stem Cell, an chéad iarracht rathúil chun orgáin dhaonna a fhás i muca. Roghnaíodh duáin mar fhócas an staidéir mar gheall ar a gcéim luathfhorbartha agus a n-úsáid go minic i trasphlandú daonna.

Theip ar iarrachtaí roimhe seo chun orgáin dhaonna a fhás i muca, ach d’fhéadfadh an cur chuige nua seo bithinnealtóireacht orgán a réabhlóidiú. Bhain an fhoireann ó Institiúidí Bithleighis agus Sláinte Guangzhou úsáid as eagarthóireacht ghéine CRISPR chun dhá ghéinte a scriosadh a theastaíonn chun duáin a fhoirmiú i suthanna muc. Thug siad isteach ansin gaschealla iolracha daonna, a bhí in ann forbairt go haon chineál cille, isteach sna suthanna. Líon na cealla daonna seo go nádúrtha an “nideoige” cruthaithe sna suthanna muice.

Tar éis fás na suthanna leis na cealla daonna agus muc i feadáin tástála, aistríodh iad chuig máithreacha ionaid. Fuarthas go raibh duáin ag feidhmiú de ghnáth ag cúig shuthanna, le 50 go 60 faoin gcéad de chealla daonna. Ardaíonn an dul chun cinn seo imní eiticiúil, mar gur aimsíodh roinnt cealla daonna in inchinn na muc freisin.

Cé gur cloch mhíle shuntasach é an taighde seo, tá dúshláin le sárú fós sular féidir an teicneolaíocht seo a úsáid i dtrasphlandú daonna. Níl an cion de chealla daonna sna duáin fós leordhóthanach, agus ardaíonn láithreacht cealla daonna i brains muc imní. Is é an sprioc fadtéarmach ná barrfheabhsú a dhéanamh ar an teicneolaíocht le haghaidh trasphlandú orgáin, ach tá gá le tuilleadh taighde.

D'fhéadfadh an dul chun cinn seo maidir le fás duáin dhaonna i suthanna muc an bealach a réiteach d'fhorbairt orgáin dhaonna eile i muca. Tá súil ag na taighdeoirí a gcuid staidéir a leathnú chun orgáin mar an croí agus briseán a áireamh.

Foinse: Cell Gas Cell, Agence France-Presse