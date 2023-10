Meicnic Fáis Muscle: Mar a Mhúnann Aclaíocht Snáithíní Matáin

Is eol go neartaíonn agus go neartaíonn aclaíocht rialta ár matáin, ach bhí na meicníochtaí cruinne taobh thiar den phróiseas seo ina ábhar spéise do na lianna. Tá mata oiliúna uathúil forbartha ag innealtóirí MIT anois do chealla a ligeann d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí meicniúla aclaíochta amháin ag leibhéal micreascópach. Déanann an mata, atá déanta as hidrogel leabaithe le micrea-cháithníní maighnéadacha, aithris ar na fórsaí fórsaí a bhíonn ag matáin le linn aclaíochta agus é á ghníomhachtú ag maighnéad seachtrach. Rinneadh cealla matán a fhástar ar an mata a “chleachtadh” ag an gcreathadh a tharlódh de bharr ghluaisne an mhaighnéid.

Léiríonn réamhthorthaí an turgnaimh go gcabhraíonn cleachtadh meicniúil rialta le snáithíní matáin fás i dtreo níos ailínithe, rud a ligeann dóibh crapadh i sioncronú. Tugann an toradh seo le fios gur féidir le spreagadh meicniúil athfhás muscle a threorú tar éis gortú nó go bhféadfadh sé moill a chur ar éifeachtaí aosaithe. Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí an gléas a úsáid chun bileoga matáin láidre, feidhmiúla a phatrúnáil, a bhféadfadh feidhmeanna a bheith acu i róbataic bhog agus deisiú fíocháin.

Tá súil ag an bhfoireann ag MIT gur féidir leis an ardán nua seo léargas a thabhairt ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag fórsaí meicniúla ar fheidhm muscle agus cabhrú le teiripí a fhorbairt le haghaidh gortuithe matán agus neamhoird neurodegenerative. Trí na heilimintí ceimiceacha agus meicniúla den aclaíocht a dhíchúpláil, bhí siad in ann díriú go hiomlán ar na fórsaí meicniúla a spreagann freagairt muscle.

Bhí an mata leabaithe maighnéad ina bhealach sábháilte agus neamh-millteach chun fórsaí meicniúla a ghiniúint ar na cealla matán. D'fhás cealla a bhí faoi lé go rialta do ghluaisne mheicniúil níos faide i gcomparáid le cealla nach ndearnadh cleachtadh orthu. Léiríonn sé seo conas is féidir le aclaíocht fás agus ailíniú snáithíní matán a mhúnlú. D'fhéadfadh dul chun cinn in athghiniúint fíocháin agus forbairt córais róbataice inoiriúnaithe a bheith mar thoradh ar thuiscint na meicníochtaí seo.

Sainmhínithe:

– Hidrogel: Ábhar bog cosúil le Jell-O a úsáidtear sa staidéar seo mar an mata aclaíochta do chealla.

– Fórsaí meicniúla: Fórsaí fisiceacha a chuirtear i bhfeidhm ar na cealla matán le linn aclaíochta.

– Athghiniúint fíocháin: An próiseas chun fíochán gortaithe nó damáiste sa chorp a athshlánú.

