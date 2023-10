Ról na Gaoithe i Leá Leathanaigh Oighir Ghraonlainn agus Antartach

Sa chath in aghaidh athrú aeráide, tá tionchar dosheachanta ag leibhéil na farraige ar chathracha cósta. Agus an chumhacht daoine cosúil le Mumbai agus Nua-Eabhrac a bháthadh, tá sé ríthábhachtach na foinsí uisce a thuiscint.

Tá go leor uisce reoite sna cláir oighir sa Ghraonlainn agus san Antartaice, taobh amuigh de shléibhte a bhfuil oighearshruth orthu, chun leibhéil na farraige a ardú 210 troigh. Ar an drochuair, is iad na réigiúin seo is mó a mbíonn tionchar ag téamh domhanda orthu.

Cé go bhfuil ardú suntasach tagtha ar theocht an aeir sa Ghraonlainn, ag dul thar 3.8°C ó na 1990idí, cuireann an ghaoth freisin le leá luathaithe an chláir oighir. Léiríonn staidéar nua go mbíonn tionchar mór ag gaotha Foehn agus Katabatic, a shéideann aer te síos an cnoc ar oighearshruth, ar leá oighearchlúid sa Ghraonlainn agus san Antartaice.

Le fiche bliain anuas, tá méadú thart ar 10% tagtha ar thionchar na ngaoth seo ar oighearchlúid na Graonlainne. Mar sin féin, tháinig laghdú 32% ar a n-éifeacht ar oighearchlúid an Antartach. Is é is cúis leis an difríocht seo go príomha ná na bealaí éagsúla ina bhfuil tionchar ag téamh domhanda ar an leathsféar thuaidh agus theas. Tá an Ghraonlainn chomh te sin nach bhfuil gá leis an ngaoth a thuilleadh, toisc go mbíonn éifeacht leá shubstaintiúil ag solas na gréine amháin ar an réigiún.

Bhí ról ag Ascalaithe an Atlantaigh Thuaidh, feiniméan suntasach aimsire a rialaíonn neart agus treo na ngaoth agus stoirmeacha an iarthair, sa difríocht seo freisin. Mar gheall ar athrú go céim dhearfach, tá níos mó aer te thar na Graonlainn agus réigiúin Artach eile, rud a chuir dlús leis an bpróiseas leá.

Ar an láimh eile, tá laghdú thart ar 15% tagtha ar an leá dromchla iomlán san Antartaice ó 2000. Is féidir é seo a chur i leith laghdú 32% ar ghaotha síos fána ar an leithinis agus feabhas ar chiseal ózóin an réigiúin, a ionsúnn teas ón nGrian. agus cosnaíonn sé an dromchla ó leá a thuilleadh.

Cé gur cosúil gur forbairt dhearfach é an laghdú ar leá gaoithe-tiomáinte san Antartaice, tá rioscaí fós ag baint leis an treocht leá. Tá dhá sheilf oighir leochaileacha tar éis titim amach san Antartaice cheana féin, agus má leanann an treocht seo ar aghaidh, d’fhéadfadh sé cur isteach ar phatrúin dhomhanda cúrsaíochta uisce aigéin, rud a d’fhágfadh iarmhairtí tromchúiseacha d’aeráid an Domhain.

Cuireann an Ghraonlainn agus an tAntartaice go mór le leibhéil na farraige ardaithe, agus tá géarmhonatóireacht agus múnlú leá oighir ríthábhachtach. Tá sé ríthábhachtach an gaol idir an ghaoth agus an t-oighear a thuiscint i gcomhthéacs an athraithe aeráide chun ardú leibhéal na farraige amach anseo agus a thionchar ar an bpláinéad a thuar.

