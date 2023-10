Solas na gealaí: Taiscéalaíocht Lunar a Athbheochan Trí Nascacht Líonra

Tá an dara tonn taiscéalaíochta gealaí ar na spéire, agus clár Artemis i gceannas ar an muirear. Cé go raibh ceannródaithe mhisin Apollo ag brath go hiomlán ar thaispeántas grianghrafadóireachta agus ar a gcuid scileanna féin le haghaidh tuirlingthe gealaí go rathúil, tá todhchaí na taiscéalaíochta gealaí le bheith an-difriúil. Agus é mar aidhm taiscéaladh na gealaí a dhéanamh inbhuanaithe, tá teicneolaíochtaí agus líonraí nua á bhforbairt chun misin gealaí a réabhlóidiú.

Príomhghné amháin de na dul chun cinn seo is ea an gá atá le “an tír-raon a mharcáil,” mar a deir NASA. Agus 400 misean gealaí réamh-mheasta beartaithe sna blianta amach romhainn, tá sé ríthábhachtach córais a bhunú a cheadóidh loingseoireacht agus cumarsáid bheacht. Chun aghaidh a thabhairt ar an riachtanas seo, tá NASA ag obair ar LunaNet, tionscadal a bhfuil sé mar aidhm aige idir-inoibritheacht a chruthú i measc líonraí gealaí amach anseo trí chaighdeáin agus prótacail chomhaontaithe.

I mí na Bealtaine 2021, d’fhógair Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) staidéar féidearthachta do MoonLight, líonra atá beartaithe a sholáthróidh seirbhísí loingseoireachta agus a réiteoidh an bealach d’idirlíon ar an nGealach. Tá dhá chuibhreannas, faoi cheannas SSTL agus Telespazio faoi seach, ceaptha chun an líonra úrnua seo a fhorbairt. Fuair ​​MoonLight maoiniú tosaigh de 153 milliún euro ó Chruinniú Chomhairle Aireachta ESA, agus táthar ag súil le tuilleadh maoinithe amach anseo.

Is suntasach na buntáistí a bhaineann le líonra de shatailítí gealaí atá tiomnaithe do loingseoireacht agus cumarsáid. Cuirfidh sé ar chumas misin le foireann agus róbataic teacht i dtír áit ar bith ar an nGealach, ag soláthar solúbthachta agus éifeachtúlachta níos fearr sa taiscéalaíocht. Tabharfaidh réaltbhuíon MoonLight aghaidh freisin ar na srianta ar mhéid an phár-ualaigh, ar na hacmhainní aistrithe sonraí agus ar na deacrachtaí cumarsáide a bhíonn le sárú ag misin reatha. Ina theannta sin, is féidir laghduithe costais a bheith mar thoradh ar chomhsheirbhís teileachumarsáide agus loingseoireachta trí spás a shaoradh d’ionstraimí eolaíocha nó lasta.

Is dócha go mbeidh idir trí nó ceithre satailítí aon-tonna i líonra MoonLight amach anseo suite go straitéiseach timpeall na Gealaí. Is é an aidhm atá ann seirbhísí a sholáthar do gach misean príobháideach agus institiúideach, le plean síntiúis chun inmharthanacht eacnamaíoch a chinntiú. Chun an córas a thástáil, tá sé beartaithe ag ESA an tsatailít taispeána Lunar Pathfinder a sheoladh in 2025. Taispeánfaidh an tsatailít seo a cumas i loingseoireacht agus cumarsáid gealaí.

Cé go bhfuil na dul chun cinn seo tuar dóchais inti, tá dul chun cinn déanta cheana féin ag an tSín sa teileachumarsáid gealaí. In 2018, d'imscar Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne an satailíte Queqiao-1, a fheidhmíonn mar athsheachadán gealaí chun críocha cumarsáide.

De réir mar a bheidh an ghealach ina mol taiscéalaíochta agus seirbhísí tráchtála féideartha, beidh sé ríthábhachtach nascacht líonra láidir a bhunú. Tá solas na gealaí agus tionscnaimh chomhchosúla ar tí misin gealaí a réabhlóidiú agus an bealach a réiteach do thodhchaí nach bhfuil aon teorainn leis an taiscéalaíocht.

1. Cad é cuspóir Moonlight?

Tá sé mar aidhm ag Moonlight seirbhísí loingseoireachta agus cumarsáide a sholáthar do mhisin gealaí, rud a chuirfidh ar a gcumas teacht i dtír áit ar bith ar an nGealach.

2. Conas a rachaidh Moonlight chun tairbhe misin amach anseo?

Tabharfaidh Moonlight aghaidh ar na srianta ar mhéid an phálasta, ar na hacmhainní aistrithe sonraí, agus ar na deacrachtaí cumarsáide a bhíonn le sárú ag misin reatha. Tabharfaidh sé deis freisin do thíortha spásárthaí agus do chuideachtaí a bhfuil buiséid theoranta acu an Ghealach a iniúchadh ar bhealach níos éifeachtaí.

3. Cé atá i gceannas ar thionscadal Moonlight?

Tá dhá chuibhreannas i gceannas ar thionscadal Moonlight: ceann amháin faoi stiúir SSTL, lena n-áirítear cuideachtaí mar SES, Airbus, agus Kongsberg Satellite Services, agus ceann eile faoi stiúir Telespazio, a chuimsíonn cuideachtaí mar Thales Alenia Space agus Inmarsat.

4. Cathain a seolfar an tsatailít taispeána Lunar Pathfinder?

Tá sé beartaithe ag ESA satailít taispeána Lunar Pathfinder, arna forbairt ag SSTL, a sheoladh in 2025. Taispeánfaidh an tsatailít seo cumais loingseoireachta agus cumarsáide na gealaí sa todhchaí.