Na Soilse Thuaidh ag Soilsiú Spéir Oíche na hÉireann

Níl na Northern Lights, ceann de na taispeántais nádúrtha is suntasaí ar domhan, teoranta don Íoslainn nó Alasca amháin. Go deimhin, tá na soilse iontacha seo le feiceáil in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann. Cé gur féidir le scamaill bac a chur ar an radharc uaireanta, ar oícheanta soiléire le gníomhaíocht gréine oiriúnach, is féidir na Soilse Thuaidh a fheiceáil ón gcósta thuaidh, codanna de chósta Aontroma, Co. Mhaigh Eo, Cill Dhéagláin i gCo. na Mí, agus fiú ceantar Bhaile Átha Cliath le linn taispeántais láidre.

Dóibh siúd a bhfuil fonn orthu an feiniméan neamhaí seo a fheiceáil, seans níos fearr ná mar is gnách a thabhairt don equinox atá le teacht ar 23 Meán Fómhair. Tá sé seo mar gheall ar na coinníollacha i réimse maighnéadach an Domhain agus an tilt an phláinéid ag an am áirithe seo. Is féidir le hathruithe i réimse maighnéadach an Domhain tionchar a imirt ar infheictheacht na Soilse Thuaidh, agus le linn an equinox, ailíníonn na coinníollacha seo níos fabhraí chun an seó solais nádúrtha seo a fheiceáil.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon ráthaíocht ann go bhfeicfidh tú na Soilse Thuaidh. Is tarlú nádúrtha iad a bhraitheann ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear gníomhaíocht gréine agus coinníollacha aimsire. Is féidir le spéir scamallach bac a chur ar infheictheacht, mar sin tá sé inmholta réamhaisnéis na haimsire a sheiceáil agus áit a roghnú ar shiúl ó thruailliú solais chun na seansanna is fearr a fháil chun na Soilse Thuaidh a fheiceáil.

Taispeántas mealltach de shoilse ildaite sa spéir is cúis leis an idirghníomhú idir cáithníní gréine agus réimse maighnéadach an Domhain iad na Northern Lights, ar a dtugtar aurora borealis go heolaíoch. Is féidir le feiceáil glas, agus uaireanta bándearg, gorm, nó corcra ar na soilse seo, rud a chruthaíonn seónna iontacha dóibh siúd a bhfuil an t-ádh leo iad a fheiceáil.

Mar sin, má tá tú in Éirinn agus tú ag iarraidh taithí a fháil ar dhraíocht na Soilse Thuaidh, bí ag faire amach d’oícheanta glana timpeall an equinox agus téigh chuig láthair ina bhfuil an méid is lú truaillithe solais ann. Cé nach bhfuil aon ráthaíochtaí ann, is cinnte gur fiú an iarracht an feiniméan nádúrtha spreagthach seo a fheiceáil.

Sainmhínithe:

– Soilse an Tuaiscirt: Ar a dtugtar aurora borealis freisin, is taispeáint solais nádúrtha iad na Soilse Thuaidh a tharlaíonn sna réigiúin pholacha mar gheall ar an idirghníomhú idir cáithníní gréine agus réimse maighnéadach an Domhain.

– Comhréim: Is é an meánchiorcal am den bhliain nuair a thrasnaíonn an ghrian an meánchiorcal neamhaí, agus mar thoradh air sin bíonn faid chothroma lae agus oíche ann don chuid is mó de láithreacha ar domhan.

Foinse: Lisa Salmon, PA (Níor soláthraíodh URL)