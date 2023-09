Bain sult as na Soilse Néalta Thuaidh in Éirinn

Is féidir na Northern Lights, feiniméan nádúrtha iontach, a fheiceáil in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann. Cé go bhfuil cáil ar an Íoslainn agus ar Alasca as a dtaispeántais den Aurora Borealis, cuireann Éire deis ar leith ar fáil chun an seó solais iontach seo a fheiceáil. Is minic a bhíonn na soilse le feiceáil mar dathanna beoga glasa, agus uaireanta bándearg, gorm agus corcra, rud a chruthaíonn radharc iontach i spéir na hoíche.

Míníonn David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland, go bhfuil an seans go bhfeicfidh tú na Northern Lights níos airde le linn an equinox, a thiteann ar an 23 Meán Fómhair i mbliana. Tá ról ag réimse maighnéadach an Domhain agus tilt an phláinéid i gcoinníollacha fabhracha a chruthú chun go mbeidh na soilse le feiceáil. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon ráthaíocht go bhfeicfear an feiniméan nádúrtha seo.

Is iad na háiteanna is fearr chun na soilse a fheiceáil in Éirinn ná cósta thuaidh na tuaithe agus codanna de chósta Aontroma. Soláthraíonn na limistéir seo radharcanna soiléire ar an Aigéan Atlantach gan cur isteach ar shoilse na cathrach. Is suíomh molta eile é Maigh Eo, atá suite feadh chósta an Atlantaigh freisin. Mar sin féin, má tá na spéartha soiléir, is féidir na soilse a fheiceáil ó áit ar bith sa tír.

Tosaíonn bunú na Soilse Thuaidh le bladhmanna gréine ar an ghrian, a scaoileann méid ollmhór radaíochta isteach sa spás. Idirghníomhaíonn na cáithníní seo ansin le réimse maighnéadach an Domhain agus tarraingítear iad i dtreo na gcuaillí Thuaidh agus Theas. De réir mar a imbhuaileann siad le hadaimh agus le móilíní san atmaisféar, cruthaítear dathanna bríomhara na soilse.

Chun an seans is fearr a bhaint as an Aurora Borealis a fheiceáil, tá sé ríthábhachtach a bheith ar shiúl ó shoilse saorga. Ní fhéadfaidh áitritheoirí na cathrach ach taispeántais mhóra a fheiceáil, ach is féidir leo siúd atá ina gcónaí faoin tuath, ar shiúl ó shoilse geala, taitneamh a bhaint as radharcanna iontacha. In ainneoin nach féidir na soilse a thuar, is féidir le réalteolaithe a dtarlú a thuar trí mhonatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht na gréine.

Soláthraíonn Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh aurora, a thairgeann nuashonruithe laethúla ar dhálaí na spéire, lena n-áirítear an dóchúlacht go bhfeicfidh tú na Soilse Thuaidh. Cé gur féidir leis na soilse a bheith le feiceáil ag am ar bith den oíche, tá sé riachtanach go mbeadh spéartha soiléire ann le go mbeidh an infheictheacht is fearr is féidir.

Cé gur féidir le haimsir na hÉireann a bheith ina dhúshlán lena scamaill agus báisteach rialta, tá deiseanna fós ann chun na Soilse Thuaidh a fheiceáil. De réir mar a théann gníomhaíocht na gréine in airde in 2025, tá na blianta atá le teacht an-fhabhrach chun an t-ionadh nádúrtha seo a fhulaingt. Mar sin, ullmhaigh d’oíche dhraíochtúil faoi spéir na hÉireann soilsithe.

Foinsí:

– Iris Réalteolaíocht Éireann.