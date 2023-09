Cruthaíonn Taighdeoirí Speicis Shintéiseacha Gan Bhithcheimic agus Cloíonn siad le Prionsabail Éabhlóideacha

D'aimsigh taighdeoirí ag Harvard bealach chun córais mhaireachtála shintéiseacha a chruthú nach bhfuil ag brath ar bhithcheimic, rud a d'oscail an fhéidearthacht go bhfuil foirmeacha beatha ar phláinéid eile a d'fhéadfadh a bheith tar éis forbairt ó chineál éagsúil ceimice. Tá an fhoireann, faoi stiúir Juan Pérez-Mercader, ag déanamh staidéir ar chórais neamh-bhithcheimiceacha atá in ann airíonna riachtanacha gach córas maireachtála nádúrtha a thaispeáint. Léiríonn a staidéar is déanaí, a foilsíodh in Eolaíocht Fhisiceach Cell Reports, go n-oibríonn na córais shintéiseacha seo de réir phrionsabail éabhlóideacha Darwinian.

D'fhorbair na taighdeoirí córais atá bunaithe ar charbón-cheimic ar a dtugtar prótachealla, a dhéanann aithris ar iompar na gceall bithcheimiceach. Tá na prótachealla seo comhdhéanta de fheithiclí polaiméire féin-chóimeála agus ní bhíonn siad ag brath ar aon cheimiceáin a bhaineann leis an mbitheolaíocht. Sa staidéar seo, chruthaigh an fhoireann dhá speiceas de phrótachealla agus chonaic siad a n-iomaíocht do mharthanas i dtimpeallacht soilsithe.

Bhí buntáiste ag ceann de na speicis shintéiseacha ar íogaireacht éadrom, agus ní raibh an ceann eile. Trína gcuid tuairimí, fuair na taighdeoirí amach go raibh na speicis solas-íogair in ann maireachtáil cé nach raibh na speicis eile ag maireachtáil. Léiríonn sé seo prionsabal an eisiaimh iomaíoch, áit a bhfuil na speicis a bhfuil an buntáiste iomaíochta is mó acu in iomaíocht le speicis eile le haghaidh acmhainní.

Tugann na torthaí seo dúshlán don nóisean go bhfuil bithcheimic riachtanach don streachailt ar son an tsaoil. Tugann Pérez-Mercader le fios gur féidir le ceimic charbóin neamh-bhithcheimiceach a bheith ina chúis le díothú speiceas prótacille nach bhfuil chomh “oiriúnach”. Ardaíonn sé seo an cheist an bhfuil ceimiceáin lasmuigh den Domhan atá in ann bun-airíonna na beatha a chur i bhfeidhm.

Creideann Pérez-Mercader, faoi na himthosca cearta, go bhféadfadh ábhair ar dhromchla pláinéadach freagairt go ceimiceach, iad féin a eagrú, agus na hiompraíochtaí a breathnaíodh sa turgnamh seo a thaispeáint. Leagann sé béim ar an ngá atá le hoscailteacht don fhéidearthacht go bhfuil cineálacha eile beatha sa chruinne nach bhfuil cosúil leis an saol mar is eol dúinn é.

Osclaíonn an staidéar seo féidearthachtaí nua chun bunús an tsaoil a thuiscint agus tacaíonn sé leis an smaoineamh go bhféadfadh an saol a bheith ann i bhfoirmeacha atá an-difriúil ón méid a bhfuil cur amach againn ar an Domhan.

Foinsí:

– The Harvard Gazette: cruthaíonn taighdeoirí-speicis-sintéiseacha-gan-bhithcheimic- aimsíonn-oibríonn siad-de réir-phrionsabail-éabhlóideacha-darwinian