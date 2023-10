Cén fáth go bhfeictear gorm ar luí na gréine ar Mars

Ghlac an íomhá le déanaí a roinn an rover Buanseasmhacht luí na gréine iontach gorm ar Mars, codarsnacht lom leis na luí gréine ar a bhfuil taithí againn ar an Domhan. Ach cad is cúis leis an bhfeiniméan seo?

Is éard atá san atmaisféar ar Mars go príomha dé-ocsaíd charbóin, le méideanna beaga nítrigine agus rianmhéideanna ocsaigine. Ina theannta sin, tá líon suntasach cáithníní deannaigh san atmaisféar Martian. Is iad na cáithníní deannaigh seo a chuireann le cuma gorm luí na gréine ar Mhars.

Nuair a théann solas na gréine trí atmaisféar an Domhain, scaiptear é ag na móilíní agus na cáithníní san aer, rud a fhágann go bhfuil raon dathanna ann. Ar Mars áfach, súnn na cáithníní deannaigh san atmaisféar cuid mhór den solas gorm, rud a thugann dath dearg don spéir. Ag éirí na gréine agus ag luí na gréine, nuair a chaithfidh solas na gréine dul trí mhéid níos mó deannaigh, scaiptear an solas gorm isteach sa limistéar timpeall na gréine, rud a fhágann go mbeidh sé le feiceáil ag breathnóirí ar dhromchla Martian.

Tugtar extinction interstellar ar an bhfeiniméan seo, a thagraíonn do chailliúint tonnfhaid áirithe solais mar gheall ar ionsú agus scaipthe ag cáithníní deannaigh. Scaipeann an solas gorm níos dlúithe le treo na gréine, agus scaipeann dathanna eile ar fud an spéir, rud a chruthaíonn dath buí nó oráiste.

Míníonn Mark Lemmon, ball d'fhoireann íomháithe Mars Pathfinder agus d'fhoireann eolaíochta an mhisin rover Curiosity, go bhfuil an dath gorm in aice leis an ghrian le linn luí na gréine Martian mar gheall ar an deannach san atmaisféar amháin. Soiléiríonn sé nach bhfuil sé de bharr scamaill oighir uisce.

Mar fhocal scoir, tá comhdhéanamh uathúil an atmaisféar Martian, go sonrach láithreacht cáithníní deannaigh, freagrach as cuma gorm luí na gréine ar Mars. Léiríonn an feiniméan iontach seo tréithe sainiúla thimpeallacht an Phláinéad Dheirg.

