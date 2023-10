Misean Psyche: Iniúchadh ar an astaróideach Miotal mistéireach

Is fada eolaithe faoi gheasa ag 16 Psyche, astaróideach saibhir i miotail atá suite sa chrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Sáraíonn a luach measta, má dhéantar é, an t-airgead iomlán ar an Domhan inniu. Mar sin féin, ní hé a luach an t-aon rud a tharraingíonn aird. Tá fonn ar thaighdeoirí staidéar a dhéanamh ar an astaróideach dlúth seo mar is féidir leis léargais a sholáthar ar chéimeanna tosaigh an Chórais Ghréine.

Tá sé mar aidhm ag misean Psyche atá le teacht, faoi stiúir Saotharlann Scaird Tiomáint NASA, rúndiamhra 16 Psyche a réiteach go dlúth. Trí scrúdú a dhéanamh ar a taobh amuigh, tá súil ag eolaithe a bhunús agus a chomhdhéanamh a chinneadh. An iarsma é de phláinéad ar theip air? Ar foirmíodh é trí imbhualadh agus athchóimeáil ina dhiaidh sin? Nó an bhfuil sé múnlaithe ag rud éigin níos uathúla, cosúil le bolcáin stealladh iarainn?

Is éard atá i misean Psyche fithiseán a tógadh le NASA, darb ainm Psyche freisin, a bheidh ar an gcéad spásárthach de dhéantús an duine chun cuairt a thabhairt ar astaróideach miotail. Socraíodh an fhuinneog seolta ar dtús don 5 Deireadh Fómhair, ach cuireadh siar é go dtí 12 Deireadh Fómhair chun mionchoigeartú a dhéanamh ar thrusters an spásárthaigh. Seolfar an spásárthach ó Ionad Spáis Kennedy i Florida, ar bord roicéad SpaceX Falcon Heavy.

Laistigh de mhisean Psyche, is é 16 Psyche an 16ú mionchorp pláinéadach a aimsíodh agus tá sé ainmnithe i ndiaidh bandia Gréagach an anama. Tá an astaróideach timpeall 220km ar leithead agus tá cruth cnapánach, leacaithe cosúil le prátaí aige. Trí bhreathnuithe atá bunaithe ar an Domhan, tá eolas luachmhar foghlamtha ag eolaithe faoina mhéid, a cruth, a tréimhse rothlaithe agus cuaille rothlaithe.

Ceann de na gnéithe is suimiúla de 16 Psyche ná a ábhar miotail. Cé go léiríonn a dhromchla solas difriúil, tá na miotail chruinne atá i láthair fós neamhchinnte. Mar sin féin, bunaithe ar chomhdhéanamh meteorites iarainn, tuar eolaithe go bhfuil 16 Psyche saibhir i iarann ​​​​agus nicil agus d'fhéadfadh go mbeadh riandúile cóbalt, tíotáiniam, platanam, agus Pallaidiam ann freisin.

Is é príomhsprioc an mhisin solas a thabhairt ar fhíornádúr 16 Psyche. An croí iarsma é? An táirge de chuid bolcánachas ársa é? Tá na ceisteanna seo fós gan freagra. Iompraíonn spásárthach Psyche maighnéadiméadar chun aon iarsmaí maighnéadas a d’fhéadfadh a bheith i láthair a bhrath, rud a d’fhéadfadh leideanna a thabhairt faoina bhunús.

Ciallaíonn moill mhisean Psyche go bhfuiltear ag súil go mbeidh an spásárthach ag déanamh réidh le 16 Psyche in 2029, tar éis ruthag a chuimsíonn pas gar de Mars chun luas a bhailiú. Nuair a shroichfidh sé a cheann scríbe, beidh an spásárthach i bhfithis timpeall 75km os cionn dhromchla an astaróideach, rud a cheadóidh íomháú agus mapáil mhionsonraithe ar a ghnéithe.

Mar fhocal scoir, tá gealltanas mór ag misean Psyche go réiteofar rúndiamhra 16 Psyche, an astaróideach miotail thar a bheith luachmhar agus enigmatic. Trí staidéar a dhéanamh ar an réad neamhaí uathúil seo go dlúth, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar luathfhoirmiú ár gCóras Gréine agus ar bhunús na n-astaróidigh seo atá saibhir i miotail.