Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach 2023: Ócáid Neamhaí ar fiú Breathnú air

An deireadh seachtaine seo, Dé Sathairn, 21 Deireadh Fómhair, baileoidh na milliúin daoine ar fud an domhain lasmuigh chun áilleacht ár satailíte nádúrtha, an ghealach, a fheiceáil. Tá an ócáid ​​bhliantúil seo, ar a dtugtar International Observe the Moon Night, á chur chun cinn go gníomhach ag NASA agus tá níos mó ná 3,000 imeacht cláraithe i Meiriceá Thuaidh amháin.

Is é an chúis atá taobh thiar den am áirithe seo ná céim reatha na gealaí, is é sin an chéad ráithe. Is minic a mheastar gurb é an chéim seo an t-am is fearr chun an ghealach a bhreathnú mar go bhfuil sé geal ach níl sé ró-gheal, rud a fhágann go bhfuil sé foirfe do stargazers. Ina theannta sin, tugann an chéim seo deis uathúil chun roinnt de na radharcanna is suntasaí ar an ghealach a fheiceáil.

Dóibh siúd nach bhfuil cinnte cad atá le lorg, tá léarscáileanna gealaí in-íoslódáilte curtha ar fáil ag NASA do gach leathsféar. Léiríonn na léarscáileanna seo an mórláir gealaí, ar paistí dorcha iad a chlúdaíonn thart ar an séú cuid de dhromchla na gealaí. Cé go dtugtar “farraigí” orthu, is machairí basalt iad na limistéir seo i ndáiríre a foirmíodh ag sreafaí laibhe tar éis tionchair astaróideach.

Cé gur féidir leis an tsúil nocht na paistí dorcha a fheiceáil go héasca, is féidir an t-eispéireas a fheabhsú trí dhéshúiligh a úsáid. Trí dhíriú ar chríochnaitheoir na gealaí, an líne a scarann ​​an taobh dorcha ón taobh solais, is féidir le breathnóirí súgradh na scáthanna a fheiceáil, ag nochtadh cráitéir agus dromanna sléibhe. Tá an chuid theas den ghealach go háirithe sléibhtiúil, ag tairiscint tír-raon iontach le hiniúchadh.

Tugann an Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach deis iontach freisin chun cuairt a thabhairt arís ar thuirlingt stairiúil an chine daonna. Ar 20 Iúil, 1969, d’fhógair Neil Armstrong go cáiliúl: “Tranquility Base anseo. Tháinig an t-iolar i dtír.” Is furasta an suíomh tuirlingthe, ar a dtugtar Muir na Tranquility (Mare Tranquillitatis), a aithint an oíche seo. Tá suíomhanna tuirlingthe misean Apollo eile le feiceáil freisin, ach d'fhéadfadh go mbeadh cuid acu laistigh den oíche gealaí le linn na hócáide seo.

Chomh maith le breathnú ar an ngealach ar an oíche speisialta seo, craolfaidh NASA sruth beo dhá uair an chloig ar NASA TV ag 7 pm EDT. Tá sé mar aidhm ag an gcraoladh seo daoine a aontú ar fud an domhain chun breathnóireacht na gealaí, an eolaíocht agus an taiscéalaíocht a cheiliúradh agus cláir eolaíochta agus taiscéalaíochta gealaí NASA á gcur chun cinn.

Mar sin, má bhíonn tú amuigh an deireadh seachtaine seo, tóg nóiméad chun amharc ar an ngealach agus meas a bheith agat ar iontais ár gcomharsan neamhaí. Agus marcáil do chuid féilirí le haghaidh Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach na bliana seo chugainn, a bheidh ar siúl an 14 Meán Fómhair, 2024.

Foinsí:

– Oíche Idirnáisiúnta Breathnaigh ar an nGealach de chuid NASA – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Léarscáileanna Gealach NASA – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Stiúideo Amharcléirithe Eolaíoch NASA: Láithreáin Tuirlingthe Apollo – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812