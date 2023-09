Turas Coimpléascach an Spásárthaigh Sú go Iúpatar

Níor chlúdaigh an spásárthach Juice ach 5% dá thuras go Iúpatar, in ainneoin go bhfuil sé cúig mhí tar éis an tseolta agus tar éis 370 milliún ciliméadar a thaisteal go dtí seo. Tá an amlíne leathnaithe mar gheall ar eolaíocht chasta dhinimic eitilte agus meicnic fithiseach.

Nuair a sheoltar spásárthach ón Domhan, faigheann sé fuinneamh fithiseach an phláinéid le hoidhreacht, rud a chuireann go bunúsach é i bhfithis den chineál céanna timpeall na Gréine. Mar sin féin, níl sé indéanta Iúpatar a bhaint amach i líne dhíreach mar gheall ar an méid ollmhór breosla a theastaíonn chun tiomáint agus luasmhoilliú ar theacht.

Bíonn an Domhan agus Iúpatar ag gluaiseacht i gcoibhneas lena chéile i gcónaí, agus achar éagsúil idir 968 milliún ciliméadar agus díreach faoi bhun 600 milliún ciliméadar. Mar gheall ar an ngluaiseacht suthain seo ní mór d’innealtóirí eitilte a bheith ag súil leis an áit a mbeidh Iúpatar nuair a thiocfaidh an spásárthach, seachas a bheith ag díriú go díreach ar a staid reatha.

Go stairiúil, bhain misin ar nós Voyager, Pioneer, agus New Horizons amach Iúpatar laistigh de dhá bhliain, ach ba mhisin eitiltí iad seo a bhain úsáid as tarraingt imtharraingteach Iúpatar le haghaidh ainlithe slingshot. Mar sin féin, le haghaidh láithreacht fhada timpeall Iúpatar, tá gá le cur chuige níos moille. Tá ról suntasach ag mais an spásárthaigh ina leith seo, toisc go dteastaíonn níos mó breosla le mais níos mó agus go méadaíonn sé castachtaí seolta.

Is éard atá i gceist le turas Juice ná sraith eitiltí ag baint úsáide as tarraingt imtharraingteach na Cruinne, na Gealaí agus Véineas chun a luas a mhéadú agus é a shuíomh le haghaidh rendezvous mór le gealacha Iúpatar i mí Iúil 2031. Tiocfaidh an misean chun críche nuair a rachaidh sú isteach i bhfithis Ganymede, ag déanamh is é an chéad taiscéalaí de dhéantús an duine é chun an ghealach a fhithisiú.

Tá beachtas na n-inlithe seo ríthábhachtach, mar go bhféadfadh sé go gcaillfí an taiscéalaí sa spás nó go mbeadh gá le breosla fairsing le haghaidh ceartúcháin ar chúrsaí mar thoradh ar mhion-ríomh fiú. Is é cuspóir deiridh mhisean na Sú ná staidéar a dhéanamh ar na haigéin a d’fhéadfadh beatha a chothú faoi dhromchlaí oighreata Europa, Ganymede, agus Callisto, ag soláthar léargais luachmhara ar fhoirmiú pláinéad agus gealaí trasna na cruinne.

