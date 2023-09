Teoiric Domhantarraingt Einstein: An Cuardach le haghaidh Dialachtaí

By

Tá teoiric domhantarraingthe Einstein, ar a dtugtar coibhneasacht ghinearálta, thar a bheith rathúil le breis agus céad bliain. Mar sin féin, tá easnaimh theoiriciúil ag baint leis, go háirithe nuair a bhaineann sé le tréithe uathúla spás-ama taobh istigh de phoill dhubha agus den Big Bang féin.

Murab ionann agus teoiricí a chuireann síos ar na bunfhórsaí eile san fhisic, ní dhearnadh tástáil ar choibhneasacht ghinearálta ach amháin i ndomhantarraingt lag. Ciallaíonn sé seo go bhfuil diallais ó choibhneasacht ghinearálta fós indéanta agus nach bhfuil iniúchadh iomlán déanta orthu ar fud na cruinne. Creideann fisiceoirí teoiriciúla go gcaithfidh diallais ó choibhneasacht ghinearálta tarlú.

Réiteach amháin féideartha ar na heasnaimh a bhaineann le coibhneasacht ghinearálta ná meicníocht chandamach a ionchorprú, a bhaineann le scálaí an-bheag. Tugann fisic chandamach le fios gur cheart machnamh a dhéanamh ar cháithníní mar thonnta seachas mar phointí, agus sonraítear i bprionsabal neamhchinnteachta Heisenberg nach féidir péirí áirithe cainníochta, amhail suíomh agus treoluas, a aithint le cruinneas iomlán.

Trí iarrachtaí ar choibhneasacht ghinearálta agus ar fhisic chandamach a chur le chéile, tá diallais tugtha isteach ó theoiric Einstein, rud a thugann le fios nach féidir leis a bheith mar theoiric deiridh an domhantarraingthe. Thosaigh Arthur Eddington, a fhíoraigh cáil choibhneasta ghinearálta in eclipse gréine 1919, ag cuardach roghanna eile go gairid tar éis é a thabhairt isteach.

Tá ról ríthábhachtach ag cosmeolaíocht i staidéar a dhéanamh ar theoiricí domhantarraingthe. Tá an tsamhail Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) tar éis éirí mar mhúnla caighdeánach na cosmeolaíochta, ach tá sé neamhiomlán agus míshásúil ó thaobh teoiriciúil de. Tugadh isteach fuinneamh dorcha chun luasghéarú leathnú cosmaí a mhíniú agus tá sé ina chomhpháirt riachtanach den tsamhail ΛCDM. Mar sin féin, tá nádúr an fhuinnimh dorcha ina rúndiamhair, agus níl údar fisiceach ann dá bhfuil ann.

Rogha eile ar fhuinneamh dorcha ná tairiseach cosmeolaíoch, ach bheadh ​​gá le mionchoigeartú chun breathnú ar chosmeolaíochta. Is féidir go n-eascraíonn na trioblóidí as iarracht a dhéanamh breathnuithe cosmeolaíocha a chur isteach sa choibhneasacht ghinearálta, seachas fuinneamh mistéireach dorcha a bheith ann.

Leanann an cuardach le haghaidh diallais ó theoiric domhantarraingthe Einstein agus fisiceoirí ag iniúchadh teoiricí malartacha agus ag iarraidh nádúr na cruinne a thuiscint.