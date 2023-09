Teoiric Domhantarraingt Einstein agus Cuardach Roghanna Eile

Tá teoiric domhantarraingthe Einstein, ar a dtugtar coibhneasacht ghinearálta, thar a bheith rathúil le breis agus céad bliain. Mar sin féin, tá a teorainneacha ag an teoiric. Déanann sé a thuar go gclisfidh sé féin ag uathúlachtaí spás-ama taobh istigh de phoill dhubha agus ag an mBlascaod Mór féin. Cé go ndearnadh tástáil fhairsing ar theoiricí fisiceacha eile a chuireann síos ar na fórsaí bunúsacha eile san fhisic, níor tástáladh coibhneasacht ghinearálta ach amháin i dhomhantarraingt lag.

Níl diallais ó choibhneasacht ghinearálta eisiata agus ní mór dóibh tarlú, de réir fisiceoirí teoiriciúla. Tugann na tréithe uathúla spás-ama le fios gur cheart do mheicnic chandamach, a bhaineann le scálaí an-bheag, na saincheisteanna seo a réiteach. Mar sin féin, tugann iarrachtaí chun coibhneasacht ghinearálta a chumasc le meicnic chandamach imeacht ó theoiric Einstein.

Glacadh go forleathan leis an tsamhail Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), arb é an tsamhail chaighdeánach de chosmeolaíocht é. Mar sin féin, tá sé neamhiomlán agus míshásúil ó thaobh teoiriciúil de. Le cúig bliana anuas, tá teannais bhreathnadóireachta tar éis dul i ngleic leis, go háirithe maidir le tairiseach Hubble a thomhas.

Tá an fhianaise bhreathnaithe ar luasghéarú na cruinne a thángthas air i 1998 le ollnóvae de Chineál Ia tar éis moladh a dhéanamh ar fhuinneamh dorcha. Mar sin féin, tá nádúr an fhuinnimh dorcha anaithnid, agus tá mínithe malartacha, cosúil le domhantarraingthe modhnaithe, tar éis éirí go mór le rá.

Tá corpas mór litríochta ann maidir le teoiricí domhantarraingthe mar mhalairt ar choibhneasacht ghinearálta, lena n-áirítear teoiricí scálach-teanntóra. Ní mór na roghanna eile seo a thástáil trí thurgnaimh ar an gcóras gréine, trí thonnta imtharraingthe a bhreathnú, agus trí staidéar a dhéanamh ar phoill dhubha.

Tá sé fós neamhchinnte an n-eascraíonn na diallais ó choibhneasacht ghinearálta as iarracht a dhéanamh breathnuithe cosmeolaíocha a chur isteach i dteoiric neamhleor nó mura bhfuil fuinneamh dorcha ann i ndáiríre.

Foinsí:

