Ligeann Ailtireacht Mhodúlach Inchinn Mhamaí chun Ionchuir Sheachtracha a Rialú, Aimsíonn Eolaithe

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe maidir le heagrú inchinn na mamach. Trí úsáid a bhaint as córas turgnamhach a d'fhás néaróin ar dhromchlaí gloine microfabricated, fuair taighdeoirí go bhfuil an cumas ag cortex seachtrach na hinchinne smacht a choinneáil ar a ionchuir sheachtracha mar gheall ar a modúil idirnasctha ach a fheidhmíonn go neamhspleách.

Tá líon mór néaróin sa cortex, arb é ciseal seachtrach na hinchinne atá freagrach as feidhmeanna éagsúla mar aireachtáil céadfach agus rialú mótair. Ní mór do na gréasáin néaróin seo a bheith in ann ionchuir a scaradh ó chiorcaid speisialaithe agus ionchuir ó chiorcaid iolracha á gcomhtháthú, ach ní léir fós conas atá an cortex in ann tacú leis na paraidímí próiseála éagsúla seo.

Chun é seo a imscrúdú, threoraigh na taighdeoirí néaróin cortical chun líonraí modúlacha a chruthú ina raibh ilfhoghrúpaí. Trí na néaróin saotharlainne seo a spreagadh le solas a úsáid, thug an fhoireann faoi deara go raibh freagraí móra ag líonraí modúlach dea-chruthaithe ar spreagadh solais logánta. Ar an láimh eile, d'fhreagair líonraí le níos lú modúlachta an iomarca sioncronaithe do gach spreagadh.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach freisin go bhfuil an chothromaíocht idir gníomhaíocht atá deighilte go háitiúil agus gníomhaíocht chomhtháite domhanda ríthábhachtach don inchinn chun a cumas ionadaíochta faisnéise a leathnú le hacmhainní teoranta. Ní hamháin go gcuireann an toradh seo lenár dtuiscint ar struchtúr agus ar fheidhm na hinchinne mamaigh ach tá impleachtaí aige freisin ar fhorbairt líonraí néaracha saorga a úsáidtear i dtaighde meaisínfhoghlama.

Tríd is tríd, léiríonn an staidéar seo conas is féidir le hinchinn mhamach ionchuir sheachtracha a rialú trína ailtireacht mhodúlach. Soláthraíonn sé léargais luachmhara ar oibriú casta na hinchinne agus ar a cumas faisnéis a phróiseáil go héifeachtach.

Foinse:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. “Éascaíonn ailtireacht mhodúil rialú a dhéanamh ar shioncrónaíocht i líonraí néaróine faoi thionchar torainn.” Dul chun cinn Eolaíochta. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755