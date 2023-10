Saol Suimiúil na bPoll Bán: An Anaithnid a Iniúchadh

Tá an staidéar ar phoill dhubha tar éis eolaithe agus an pobal i gcoitinne araon a mhealladh, ag sracfhéachaint ar dhoimhneacht na cosmeolaíochta agus ar rúndiamhra na cruinne. Is ábhar tuairimíochta agus taiscéalaíochta eolaíochta iad na réada enigmatacha seo, arb iad is sainairíonna iad a dtarraingt imtharraingteach chumhachtach a chuireann cosc ​​ar aon rud éalú. Mar sin féin, de réir mar a leanann ár dtuiscint ag forbairt, tá eolaithe ag díriú anois ar choincheap suimiúil na bpoll bán.

Murab ionann agus poill dhubha, is réad hipitéiseach iad poill bhána nach féidir le hábhar dul isteach iontu, ach fágfaidh siad ar ball. Is é Carlo Rovelli, fisiceoir teoiriciúil Iodálach a bhfuil cáil air as a chuid scríbhneoireachta samhlaíocha eolaíochta, atá chun tosaigh sa scrúdú ar an ábhar suimiúil seo. Comhcheanglaíonn leabhar is déanaí Rovelli, “White Holes,” gnéithe filíochta, fantaisíochta, fealsúnachta agus fisice crua chun léitheoirí a iompar isteach i réimse an anaithnid.

Cé go raibh poill dhubha ina n-ábhar breathnóireachta agus íomháithe, níl ach poill bhána ina bpoill bhána ach amhantrach, gan aon fhianaise dhíreach ann go bhfuil siad ann. Faigheann léim theoiriciúil Rovelli inspioráid ón bhfisic chandamach agus molann sé, nuair a dhéantar ábhar a chomhbhrú thar a theorainneacha, go dtarlaíonn rebound, rud a chlaochlaíonn an poll dubh ina pholl bán. Sa aisiompú ama seo, ní féidir le haon rud dul isteach sa pholl bán, agus do bhreathnadóir laistigh de, is cosúil go dtéann am ar gcúl.

Síneann impleachtaí na bpoll bán níos faide ná fiosracht amháin. Tugann Rovelli le fios go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag na rudaí seo ar struchtúr agus ar fhorbairt na cruinne sa todhchaí. Tá sé tuairimithe fiú go bhféadfadh mais chomhcheangailte na bpoll bán cur leis an “ábhar dorcha” nach bhfuil bainte amach aige a théann tríd an gcosmas.

Cé go mb’fhéidir nach dtaitníonn leabhar Rovelli leis na léitheoirí go léir, agus é ag imeacht ó theanga theicniúil, cuireann sé peirspictíocht uathúil ar an ábhar. Trí dhul isteach sa smaointeoireacht chruthaitheach agus shamhlaíoch atá taobh thiar den fhisic theoiriciúil, iompraíonn Rovelli sinn isteach i ndomhan ina bhfuil teorainneacha eolaíochta á bhrú, ag tabhairt cuireadh dúinn machnamh a dhéanamh ar na rúndiamhra atá taobh thiar de.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é poll dubh?

A: Is rud neamhaí é poll dubh le tarraingt imtharraingteach thar a bheith láidir a chuireann cosc ​​ar aon rud, lena n-áirítear solas, éalú.

C: Cad é poll bán?

A: Is rud hipitéiseach é poll bán nach ligeann d'ábhar dul isteach, ach a dhíbirt sa deireadh a bhfuil ann. Meastar go bhfuil sé ar chúl poll dubh.

C: An ndeimhnítear go bhfuil poill bhána ann?

A: Faoi láthair, níl aon fhianaise dhíreach ann go bhfuil poill bhána ann. Tá siad fós ina n-ábhar tuairimíochta agus taiscéalaíochta teoiriciúil.

C: Conas a bhíonn poill bhána difriúil ó phoill dhubh?

A: Cé go meallann poill dhubh ábhar, rud a chosc ó éalú, déanann poill bhána ábhar a dhíbirt agus ní ligeann siad do rud ar bith dul isteach.

C: Cad é an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag poill bán ar na cruinne?

A: Má tá poill bán ann, d'fhéadfadh siad difear suntasach a dhéanamh ar struchtúr agus ar fhorbairt na cruinne sa todhchaí. D’fhéadfadh go gcuirfeadh a mais chomhcheangailte leis an “ábhar dorcha” mistéireach atá ar fud an chosmos.

C: Cad is “ábhar dorcha” ann?

A: Tagraíonn ábhar dorcha don tsubstaint dofheicthe a chreidtear a dhéanann suas cuid shuntasach de mhais na cruinne. Tátal a bhaint as a éifeachtaí imtharraingteach, ach tá a nádúr cruinn fós anaithnid.

