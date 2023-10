Cá háit a Faigh Gloiní Gréine Eclipse don Eclipse Gréine atá le Teacht

Beidh eclipse gréine le feiceáil ar fud Mheiriceá ar an Satharn, 14 Deireadh Fómhair. Éiclips gréine páirteach a bheidh ann don chuid is mó, agus gan ach cúpla áit ag fulaingt eclipse annular, ar a dtugtar freisin "fáinne tine" eclipse. Ainneoin, tá sé ríthábhachtach do shúile a chosaint agus tú ag féachaint ar an eclipse. Níl spéaclaí gréine sábháilte chun an ghrian a fheiceáil go díreach. Mar sin, cén áit ar féidir leat spéaclaí gréine eclipse a fháil? Seo roinnt roghanna.

Más mian leat fearas féachana gréine sábháilte a cheannach ar líne, tá am fós ann, ach tá soláthairtí ag rith amach, mar sin gníomhaigh go tapa. Ina theannta sin, tá cúig mhilliún péire de spéaclaí cosanta gréine á ndáileadh saor in aisce ar 10,000 leabharlann ar fud na SA mar chuid den tionscadal Gréine Eclipse Gníomhaíochtaí do Leabharlanna.

Chun leabharlann a aimsiú in aice leat a d'fhéadfadh a bheith ag tabhairt spéaclaí gréine eclipse saor in aisce, is féidir leat úsáid a bhaint as léarscáil idirghníomhach a sholáthraíonn an tionscadal. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, go mb’fhéidir nach mbeadh spéaclaí ar fáil ar lá an éiclipse, mar sin b’fhearr dul i dteagmháil le do leabharlann chomh luath agus is féidir.

Rogha eile is ea seiceáil le músaeim eolaíochta, planetariums, nó freastal ar imeachtaí pobail inar féidir spéaclaí saor in aisce a dháileadh. Chruthaigh tionscadal arna mhaoiniú ag NASA ar a dtugtar Cumann Réalteolaíoch an Aigéin Chiúin líonra d’Ambasadóirí Eclipse a dháilfidh spéaclaí ag na himeachtaí seo, le fócas ar phobail nach ndéantar dóthain seirbhíse orthu.

Más fearr leat spéaclaí gréine eclipse a cheannach, tá liosta soláthraithe fíoraithe curtha ar fáil ag Cumann Réalteolaíoch Mheiriceá. Cuardaigh spéaclaí ó mhonaróirí ar nós American Paper Optics agus Rainbow Symphony, agus cinntigh go gcomhlíonann siad an caighdeán sábháilteachta idirnáisiúnta ISO 12312-2.

Cuimhnigh, beag beann ar do shuíomh, ba chóir do gach duine spéaclaí gréine eclipse a chaitheamh chun an ócáid ​​​​a fheiceáil go sábháilte. Bain sult as an eclipse, agus cuimhnigh a chosaint do shúile.

