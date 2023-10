Díchódú “Cosa Chubby” na mBoilb: Anatamaíocht vs Feidhm

Scrúdaíonn alt le déanaí in Science Advances saol iontach na gcosa bolb. Ar an gcéad amharc, d'fhéadfadh duine glacadh leis go bhfuil cosa bolb ach gruama mar gheall ar a goile dosháraithe, ach tar éis imscrúdú breise a dhéanamh, is léir go bhfuil cuspóir difriúil ag na cosa seo ar fad.

Is cosúil gur cosa bréige ar bholb iad cosa bréige ar a dtugtar “prolegs.” Cabhraíonn na crónóga feola seo leis an bholb bogadh thart, agus tá na cosa fíor, atá suite in aice lena aghaidh, tiomanta do mheiteamorfóis agus forbróidh siad ar deireadh ina gcosa fásta leamhain nó féileacán.

Ardaíonn an smaoineamh gur féidir cos a shainmhíniú ag anatamaíocht agus feidhm araon ceisteanna fealsúnacha faoi cad a dhéanann cos “fíor”. Ar chóir cos a shainiú ag a struchtúr fisiciúil, nó an féidir cos feidhmiúil a rangú mar sin fiú mura bhfuil tréithe traidisiúnta coise in easnamh uirthi?

Ní haon ionadh é an fionnachtain seo i saol na n-artrapóid, a bhfuil cáil orthu mar gheall ar a gcosa siúnte. Is minic a dhéanann feithidí agus artrapóid eile a gcosa a athúsáid le haghaidh tascanna éagsúla. Tá bádóirí uisce tar éis a gcosa a chlaochlú go paddles, úsáideann ciaróga aoiligh a gcosa mar uirlisí gearrtha, agus tá céadchosaigh tí tar éis a gcuid fang cosúil le cos a mhodhnú chun venom a instealladh.

I gcás boilb, feidhmíonn na cosa bréige seo mar ancairí, rud a ligeann don chréatúr cloí le dromchlaí agus é ag dul ar aghaidh. Déanann boilb a gcuid proleg a dhícheangail agus a athcheangail chun iad féin a thiomáint chun cinn, ag baint úsáide as pillíní deilgneach ar a dtugtar cróise ag barr gach cos chun a ngreim a dhaingniú. Roinntear na géinte atá freagrach as na cosa bréige seo a fhorbairt le crústaigh, ag cur béime ar na naisc éabhlóideacha idir speicis éagsúla.

Cé go bhfuiltear ag labhairt go géiniteach, b’fhéidir nach bhfuil mórán suntais ag coincheap na réadúlachta do na haguisíní seo, tá rud éigin suimiúil faoi na cosa neamhbhuan seo. Tá cosa bolb gearr-chónaí, níl ann ach le linn a gcéim larbha sula dtéann siad faoi mheiteamorfóis. Mar sin, an chéad uair eile a thagann tú trasna ar bhoilb, tóg nóiméad le léirthuiscint a bheith agat ar na géaga cabhlacha seo agus ar a n-oiriúnú uathúil don ghluaisne.

Foinsí: Dul Chun Cinn Eolaíochta

Sainmhínithe:

Proleg: Cos bréige a fhaightear ar bholb, a úsáidtear le haghaidh gluaiseachta.

Cos bréige a fhaightear ar bholb, a úsáidtear le haghaidh gluaiseachta. Cosa Thoracic: Cosa fíor bolb, atá suite in aice lena aghaidh, a fhorbróidh ar deireadh ina chosa fásta leamhain nó féileacán.

Cosa fíor bolb, atá suite in aice lena aghaidh, a fhorbróidh ar deireadh ina chosa fásta leamhain nó féileacán. Cróise: Ceap deilgneach i láthair ag barr proleg an bhoilb, a chuidíonn a dhaingniú a greim ar dhromchlaí.

Ceap deilgneach i láthair ag barr proleg an bhoilb, a chuidíonn a dhaingniú a greim ar dhromchlaí. Artrapóid: Fiolam d’ainmhithe inveirteabracha arb iad is sainairíonna iad na cosa altaithe.