Cathain a Cruthaíodh Céad Ilchríocha na Cruinne?

I staidéar le déanaí dar teideal “Cathain a bhí na Céad Iar-Choimisinéirí?”, scrúdaíonn Jane Greaves, ollamh réalteolaíochta in Ollscoil Caerdydd, foirmiú ilchríocha sa chruinne. Níl na mór-ranna ina stad; "snámhann" siad ar bharr maintlín an Domhain mar gheall ar an teas ó chroílár an phláinéid. Is í an ghluaiseacht leanúnach ilchríoch seo is cúis le feiniméin cosúil le teicteonaic phlátaí.

Bhí sé mar aidhm ag Greaves a thuiscint cén uair a foirmíodh na chéad ilchríocha agus conas a d’fhéadfadh an fhaisnéis seo cabhrú le cuardach do dhomhan ináitrithe. Trí scrúdú a dhéanamh ar láithreacht teicteonaic phlátaí ar phláinéid charraigeacha, rinne sí iarracht cosúlacht na n-ilchríocha a rianú. Tá ról ríthábhachtach ag teas sa phróiseas seo, mar is dóichí go mbeidh teicteonaic pláta gníomhach ag pláinéid a bhfuil croí sách téite acu.

Bunaithe ar a staidéar ar na réaltaí agus ar fhoirmiú na bpláinéad, chinn Greaves gur thosaigh teicteonaic plátaí an Domhain thart ar 3 billiún bliain ó shin, atá thart ar 9.5 billiún bliain tar éis bhunú na cruinne. Fuair ​​​​sí amach freisin go raibh na chéad ilchríocha le feiceáil ar réaltaí dioscaí tanaí, atá sách níos óige agus a bhfuil miotalacht níos airde acu, thart ar 2 billiún bliain roimh ilchríocha an Domhain. I gcodarsnacht leis sin, léirigh réaltaí diosca tiubh, atá níos sine agus miotail-lag, go bhfuil ilchríocha thart ar 4 go 5 billiún bliain níos luaithe ná an Domhain.

Rud suimiúil, fuair Greaves amach go gcruthaíonn ilchríocha ag ráta níos moille ar phláinéid eile i gcomparáid leis an Domhan. Is gá an méid teasa is fearr a bheith ann chun foirmiú na mór-roinne a thionscnamh. Mar sin, tugann Greaves le fios go bhféadfadh go n-aimseofaí eisphláinéid ináitrithe ar ilchríocha na réaltaí a bhfuil miotalacht níos ísle acu ná an Ghrian.

Osclaíonn an staidéar seo bealaí nua do réalteolaithe chun ár dtuiscint ar fhoirmiú ilchríocha laistigh den chruinne a iniúchadh agus a mhéadú. Trí staidéar a dhéanamh ar chórais phláinéadacha agus ar na coinníollacha atá riachtanach chun mór-roinn a fhoirmiú, is féidir le heolaithe cuardach a dhéanamh ar dhomhan ináitrithe lasmuigh dár gceann féin.

