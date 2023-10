Chandrayaan-3: Misean Rathúil le Hiccups Cuimhneacháin

Moladh misean gealaí Chandrayaan-3, misean gealaí na hIndia, mar rath in ainneoin gur tharla roinnt deacrachtaí beaga. Dhá lá tar éis teacht i dtír an Vikram lander agus Pragyan rover ar an Ghealach, bhí ionstraim ar bord an rover taithí a blackout nóiméad. Mhínigh Santosh Vadawale, príomh-imscrúdaitheoir an Speictriméadar X-Ray Alpha Particle (APXS), gur cuireadh gné sábháilteachta isteach go déanach, rud a chuir deireadh le ceannasaíocht an APXS de bharr an dorscála. Ceartaíodh an locht go tapa, áfach, agus d’éirigh leis an uirlis anailís in-situ a dhéanamh ar ithir agus ar charraigeacha na Gealaí.

Murab ionann agus tuairiscí a mhaígh go rabhthas ag súil go múscail an lander Vikram agus an rover Pragyan le linn an dara lá gealaí, shoiléirigh Vadawale nach raibh siad deartha riamh chun é sin a dhéanamh. Ag labhairt dó ag seisiún ag Institiúid Tata um Thaighde Bunúsacha (TIFR), leag Vadawale béim ar an bpointe gur éirigh go hiomlán leis an misean. Dúirt sé freisin go bhfuil sonraí eolaíocha den scoth curtha ar fáil ag ualaí pá Chandrayaan-3, agus go raibh faisnéis iontach ag an APXS atá á anailísiú go mion faoi láthair.

Is cinnte gur cloch mhíle shuntasach é misean Chandrayaan-3 in iarrachtaí taiscéalaíochta spáis na hIndia. Is gnách na glitches a aimsítear le linn oibríocht an mhisin le linn misin chasta den sórt sin agus ní chuireann siad scáthú ar a bhfuil bainte amach aige. Cuidíonn feidhmiú rathúil an APXS agus na sonraí luachmhara eolaíocha a bailíodh ó dhromchla na Gealaí lenár dtuiscint ar gheolaíocht na gealaí a chur chun cinn agus réitigh siad an bealach do mhisin gealaí amach anseo.

