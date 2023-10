Pléascann Gáma-Ray agus Ollnóvae: An Ceangal le Réaltaí Dénártha

Is imeachtaí neamhaí enigmatacha iad pléascanna gáma-gha (GRBanna) a scaoileann méideanna móra fuinnimh, go háirithe i bhfoirm gáma-ghathanna. Cé gur eol go bhfuil siad ar chuid de na feiniméin is foréigneacha sa chruinne, tá go leor fós ann nach dtuigeann eolaithe fúthu. Mar sin féin, molann staidéar le déanaí a foilsíodh in The Astrophysical Journal teoiric nua maidir le foirmiú cineál amháin GRB ar a laghad, ag moladh nasc le córais réalta dhénártha.

Go traidisiúnta, rinneadh idirdhealú ar dhá chineál GRB bunaithe ar a ré: pléasctha gearra a mhair cúpla soicind agus pléascanna fada a mhair cúpla nóiméad. Creidtear gur tharla GRBanna gairide as imbhualadh réad ollmhóra cosúil le poill dhubha nó réaltaí neodrón, agus measadh go raibh baint ag GRBanna fada le titim réaltaí an-ollmhóra.

Tugann an staidéar nua seo dúshlán don toimhde seo agus molann sé go bhféadfadh GRBanna fada a bheith ina gcúis le titim chóras réalta dhénártha comhdhéanta de réalta Carbóin-ocsaigin (CO) agus réalta neodrón (NS). Nuair a thiteann croí na réalta CO, cuireann sí hipearnóva amach – rugadh poll dubh nua – agus foirmiú réalta neodrón nuabheirthe. Cruthaíonn sé seo córas dénártha comhdhéanta de dhá réalta neodrón.

Le linn na heachtra hypernova, gabhtar méid suntasach ábhar a dhíbrítear as an réalta neodrón nua-fhoirmithe ag a comhréalta neodrón. D'fhéadfadh an t-ábhar a bheith curtha leis an réalta a bheith ró-ollmhór, rud a fhágann go dtitfidh sí agus a chlaochlú go poll dubh. Mar thoradh air sin, astaítear pléasctha gáma-gha.

Soláthraíonn na taighdeoirí anailís mhionsonraithe agus faisnéis chúlra, lena n-áirítear tionchar tréimhse rothlach an chórais dhénártha. Luann siad freisin úsáid teileascóip mar shatailít BeppoSAX, teileascóp SWIFT NASA, agus réadlann Lick chun fianaise a thacaíonn lena dteoiric a bhreathnú agus a bhailiú.

Cé go dtugann an staidéar seo solas nua ar an gceangal a d’fhéadfadh a bheith idir réaltaí dénártha agus bunú GRBanna fada, is dócha go rachaidh an pobal réaltfhisice i mbun díospóireachtaí agus taighde breise chun tuiscint níos doimhne a fháil ar na feiniméin seo. Is suntasach iad na himpleachtaí a bhaineann le tuiscint a fháil ar GRBanna, mar go bhféadfadh siad tarlú inár gcóngaracht chosmach agus bagairt a dhéanamh ar an saol ar an Domhan. Trí na meicníochtaí taobh thiar de na pléascanna cosmacha seo a réiteach, is féidir le heolaithe bogadh níos gaire d'imeachtaí den sórt sin a thuar agus sábháilteacht ár bplainéad a chinntiú.

