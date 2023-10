Rúin na Réaltbhreithe a Nochtadh: Súil Laistigh de Réaltnéal Carina

Chuir réalteolaithe spéis i réalteolaithe i gcónaí, ach toisc a nádúr gnóthach agus láithreacht na scamaill gháis agus deannaigh bíonn sé deacair breathnú ar an ngníomh atá ar siúl laistigh. Mar sin féin, a bhuíochas le dul chun cinn sa teicneolaíocht, rinne foireann taighdeoirí fionnachtana úrnua faoi Réaltnéal Carina le déanaí ag baint úsáide as an Atacama Large Millimeter Eagar (ALMA).

Faoi stiúir Ph.D. mac léinn Geovanni Cortes-Rangel ón Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca i Meicsiceo, dhírigh an fhoireann a n-aird ar Philéir Réaltnéal Carina, limistéar a bhfuil aithne air as a ghníomhaíocht dhian-bhreithe. Laistigh den réigiún seo, tá dhá bhraisle ollmhór réalta, Trumpler 14 agus Trumpler 16, i gceannas ar an ardán, ag astú radaíochta ultraivialait chumhachtach.

Trí staidéar a dhéanamh ar eis-sreafaí móilíneacha, nó scairdeanna, a tháinig ó réada laistigh de na piléir, bhí na taighdeoirí in ann léargas a fháil ar na próisis a tharlaíonn sa naíolann seo a rugadh le réalt. Soilsíonn an radaíocht ó na réaltaí te de chineál O sna braislí réalta agus dealbhaíonn sí na piléir dheannach, ag nochtadh láithreacht prótastar, dioscaí protaplanetary, agus scairdeanna. Tugann na timpeallachtaí foircneacha seo deis uathúil chun staidéar a dhéanamh ar fhoirmiú réaltaí nuabheirthe taobh thiar den bhrat gáis agus deannaigh.

Ar cheann de phríomhthorthaí an staidéir bhí tomhas na maiseanna dioscaí imbhalla timpeall ar na réaltaí nuafhoirmithe, chomh maith le méid na heis-sreafaí nó na scairdeanna móilíneacha. Fuair ​​an fhoireann amach gurb iad foinsí na scairdeanna seo ná protostars mais íseal nó idirmheánach. De réir mar a fhoirmíonn na réaltaí naíonán seo, téitear ábhar insileadh agus scaoiltear amach é i sreabhadh dépholach feadh ais casadh an phrótastar. Spreagann imbhuailtí leis an ngás máguaird agus leis an deannach gáis sna réaltnéalta agus cuireann siad lasadh suas.

Oibiachtaí Herbig-Haro a thugtar ar na scairdeanna seo, ar féidir leo luasanna de na céadta mílte ciliméadar in aghaidh na huaire a bhaint amach. Arna n-ainmnithe i ndiaidh na réalteolaithe George Herbig agus Guillermo Haro, a rinne staidéar forleathan orthu den chéad uair, is comhpháirteanna riachtanacha iad de phróiseas na réaltbhreithe.

Trí anailís a dhéanamh ar shonraí ALMA, d’aithin na taighdeoirí go leor foinsí dlútha a chuir deireadh le radaíocht tonnfhad milliméadair, ar a dtugtar réada Herbig-Haro. Bhraith siad freisin eis-sreafaí aonocsaíde carbóin a bhain leis na réada seo. Rud an-suntasach amháin is ea HH 666, ina bhfuil scairdeanna casta a shíneann thar 10 solasbhliain agus a chruthaíonn turraingí móra bogha nuair a bhíonn tionchar aige ar an réaltnéal mórthimpeall.

Soláthraíonn na fionnachtana a rinneadh laistigh de Réaltnéal Carina léargais ríthábhachtacha ar fhoirmiú réalta agus ar éabhlóid dioscaí imbhalla agus protoplanetary. Tá an gníomh fótaghalaithe ó eis-sreabhadh na réaltaí naíonán ag creimeadh na bpiléir de réir a chéile, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis lena scrios laistigh de 100,000 go milliún bliain. Mar thoradh air sin, d'fhéadfadh na dioscaí imbhalla nochta a athrú go dioscaí protoplanetary, ag socrú an stáitse le haghaidh foirmiú phláinéid ionchasacha.

Tugann an staidéar le fios freisin, in ainneoin na timpeallachta radaíochta crua, go bhféadfadh go leor mais deannaigh fanacht sa réigiún chun tacú le foirmiú pláinéadach. Mheas na taighdeoirí go bhféadfadh idir 0.01 agus 0.7 mais gréine ábhar a bheith fágtha, ag soláthar na gcomhábhar is gá chun pláinéid a bhreith.

De réir mar a mhéadaíonn ár dtuiscint ar réigiúin breithe réalta, faighimid léargais luachmhara ar na próisis a mhúnlaíonn ár gcruinne. Leanann Réaltnéal Carina de bheith ina shuíomh mealltach do réalteolaithe, ag tabhairt spléachadh ar dhomhan mistéireach fhoirmiú réalta agus córais phláinéidigh ionchasacha.

Cad iad na Réada Herbig-Haro?

Is réaltnéalta geala iad Réada Herbig-Haro a fhaightear laistigh de réaltnéalta níos mó agus a bhfuil baint acu le réaltaí nuabheirthe. Cruthaítear iad nuair a imbhuaileann scairdeanna gáis agus deannaigh ó phrotstars leis an réaltnéal mórthimpeall, ag spreagadh na ngás agus ag lasadh suas.

Conas a chuireann scairdeanna le foirmiú réalta?

Tá ról suntasach ag scairdeanna sa phróiseas foirmithe réalta. De réir mar a fhoirmíonn protostars, téitear ábhar insileadh agus scaoiltear amach é i sreabhadh dépholach feadh ais casadh an phrótastar. Imbhuaileann na scairdeanna seo an gás agus an deannach sa réigiún breithe réalta, rud a chruthaíonn tonnta turrainge a d'fhéadfadh cruthú réalta breise a spreagadh agus an timpeallacht máguaird a mhúnlú.

An féidir pláinéid a fhoirmiú i réigiúin breithe réalta?

Sea, is féidir foirmiú pláinéadach i réigiúin breithe réalta ar nós Réaltnéal Carina. In ainneoin na radaíochta dian agus an chreimeadh ar dhioscaí imbhalla, d'fhéadfadh go mbeadh go leor mais deannaigh fágtha chun tacú le foirmiú pláinéid. Tugann an staidéar le fios go bhféadfadh pláinéid a bheith déanta cheana féin nó go bhfuil siad ag foirmiú go gníomhach laistigh de Réaltnéal Carina.