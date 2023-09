Mar a Choigeartaíonn Inchinn an Duine do Dhathanna ar Phláinéid Eile

Tá cumas dochreidte ag inchinn an duine oiriúnú do choinníollacha solais éagsúla, rud a ligeann dúinn dathanna a fheiceáil mar “ghnáth” fiú agus spéaclaí gréine tinted á gcaitheamh againn nó de réir mar a théann muid in aois agus nuair a éiríonn ár súile níos buí. Mar sin féin, cad a tharlódh dá mba rud é go raibh muid faoi lé dathanna i dtimpeallacht nach bhfuil taithí acu go hiomlán, mar shampla pláinéad eile? De réir na saineolaithe, is dócha go n-athródh ár n-inchinn chun na dathanna seo a bhrath mar dathanna níos neodracha le himeacht ama.

Molann Michael Webster, eolaí fís chognaíoch, go bhfeicfeadh spásairí liath, is cuma cad é an dath is mó ar phláinéid eile. Mar shampla, dá mbeadh daoine ag taisteal go Mars, bheadh ​​​​an Pláinéad Dearg ag tosú de réir a chéile ag breathnú níos donn nó níos liath in ionad dearg. Bheadh ​​​​an spéir Martian, atá le feiceáil ócar dúinn, tús le feiceáil níos gorm do taiscéalaithe spáis, cé nach bhfuil an gorm céanna leis an Domhain.

Mar sin féin, bheadh ​​braistint dathanna ar phláinéid eile ag brath ar na dathanna ceannasacha san atmaisféar agus sa tírdhreach araon. Bheadh ​​tionchar ag an ngaol idir an solas a thagann tríd an atmaisféar agus dathanna an imshaoil ​​ar choigeartú na hinchinne. I gcás ina raibh fásra corcra agus spéir óir ar eisphláinéad, d’fhéadfadh go n-athródh an inchinn ar bhealach difriúil.

Tá freagairt na hinchinne do dhath bunaithe ní hamháin ar lí ach ar dhéine freisin. Má tá pailéad dathanna teoranta ag timpeallacht, éiríonn an inchinn níos tuisceana d'athruithe subtle sa scáth. Le himeacht ama, d’fheicfí dathanna nite amach mar dathanna níos beoga, agus a mhalairt.

Agus tú ag fanacht le spásairí a chur in oiriúint do phláinéid nua, tá an fhéidearthacht a chruthú gléas a scagairí agus a choigeartú an timpeallacht dóibh go huathoibríoch. Tá Derya Akkaynak, innealtóir agus aigéaneolaí, ag obair faoi láthair ar algartam ríomhaire ar a dtugtar “Sea-thru,” a choigeartóidh íomhánna faoi uisce chun breathnú orthu mar a tógadh ar talamh iad. Tríd an scagachán gorm de bharr uisce a cheartú, cuireann an algartam dearcadh nua ar thimpeallachtaí faoi uisce.

Cé go bhfuil an próiseas a bhaineann le coigeartú dathanna ar phláinéid choimhthíocha fós éiginnte go dtí go dtugann daoine cuairt ar cheann amháin, d’fhéadfadh eispéiris sa domhainfharraige comhfhogasú a sholáthar. In éagmais solas dearg, feictear buí ar dhoimhneacht báite, rud a chruthaíonn eispéireas amhairc aisteach agus neamhchoitianta.

Mar fhocal scoir, tá inoiriúnaitheacht shuntasach ag inchinn an duine nuair a thagann sé chun dathanna a bhrath i dtimpeallachtaí éagsúla. Nuair a nochtar dathanna neamhchoitianta ar phláinéid eile, is dócha go n-athródh ár n-inchinn chun iad a bhrath mar dathanna níos neodracha le himeacht ama, le fachtóirí cosúil le dathanna ceannasacha an atmaisféir agus an tírdhreacha ag imirt ról sa choigeartú seo. Ina theannta sin, bíonn tionchar ag dath agus déine ar dhearcadh na hinchinne ar dhath. Agus tú ag fanacht le spásairí a oiriúnú, tá an fhéidearthacht ann feistí a fhorbairt a dhéanann an timpeallacht a scagadh agus a choigeartú go huathoibríoch dóibh. Tugann an fharraige domhain spléachadh ar conas a d’fhéadfadh an inchinn freagairt do phailéid dathanna neamhaithnidiúla.

