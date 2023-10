Ag déanamh staidéir ar Chrainn Chaomhnaithe chun Riosca Crith Talún san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh a thuiscint

Tá taighdeoirí ó Ionad Eolaíochta Crith Talún Suirbhéireacht Gheolaíochta na SA agus Ollscoil Arizona ag baint úsáide as crainn leasaithe san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh chun léargas a fháil ar riosca crith talún sa réigiún. Bhailigh an fhoireann crainn a measadh a fuair bás le linn creathanna talún ollmhóra feadh línte locht i gceantar Puget Sound. Trí anailís a dhéanamh ar na fáinní crann, d'aithin siad spíc charbóin-14 ó na blianta AD 774-75. Trí chomhaireamh ar aghaidh chuig an bhfáinne deiridh ar na crainn, chinn siad go bhfuair na crainn bás idir 923 agus 924. Tugann sé seo le tuiscint gur spreag an dá locht creathanna talún ag an am céanna, ag nascadh an dá locht agus ag léiriú riosca crith talún níos airde sa cheantar ná mar a measadh roimhe seo.

Soláthraíonn an taighde seo léargais luachmhara ar ghníomhaíocht seismeach san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh agus cabhraíonn sé le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar línte locht an réigiúin agus ar riosca crith talún. Trí staidéar a dhéanamh ar an taifead geolaíoch, is féidir le taighdeoirí faisnéis a bhailiú ó creathanna talún san am a chuaigh thart agus é a úsáid chun tuartha a dhéanamh faoi imeachtaí sa todhchaí. Tá sé ríthábhachtach riosca crith talún a thuiscint chun pleananna práinnfhreagartha éifeachtacha a fhorbairt agus chun bonneagar athléimneach a thógáil.

Foinse: Suirbhéireacht Gheolaíochta na SA, Ollscoil Arizona

Atógáil cruan fiacail

Is é cruan fiacail an tsubstaint is deacra a tháirgeann an comhlacht, ach nuair a bhriseann sé síos, níl aon bhealach ann faoi láthair chun é a dheisiú. Mar sin féin, tá fionnachtain spreagúil déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Washington a d'fhéadfadh athchóiriú fiacail a athchóiriú. Tá bealach aimsithe acu chun gaschealla a iompú ina ameloblasts, na cealla atá freagrach as cruan fiacail a tháirgeadh. Spreagann sé seo táirgeadh cruan rudimentary, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le forbairt "líonta beo" chun cuasanna a líonadh le cruan iarbhír.

Sa todhchaí, d'fhéadfadh na torthaí seo cabhrú freisin le fás fiacla a fhástar sa saotharlann a fhéadfaidh ionad fiacla caillte nó damáiste mór. Thabharfadh sé seo réiteach níos nádúrtha agus níos fadmhaire i gcomparáid le hionchlannáin nó cíor fiacla traidisiúnta. Chuirfeadh an cumas cruan fiacail a athghiniúint go mór le sláinte fiaclóireachta agus cáilíocht na beatha do go leor daoine.

Foinse: Ollscoil Washington

Airgead do Dhaoine

Tá easpa airgid mar phríomhchúis le heaspa dídine. Chun iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag cúnamh airgid ar easpa dídine, rinne taighdeoirí in Ollscoil British Columbia staidéar inar sholáthair siad aistriú airgid aonuaire neamhchoinníollach de $7,500 dollar Cheanada chuig 50 duine gan dídean. Fuarthas amach sa staidéar gur chaith faighteoirí an aistrithe airgid níos mó ar bhunriachtanais amhail bia, cíos agus iompar. Ina theannta sin, thar thréimhse bliana, chaith siad níos lú laethanta i scáthláin agus níos mó laethanta i dtithíocht cobhsaí.

Aibhsíonn an staidéar seo na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le cúnamh airgid díreach a sholáthar do dhaoine atá gan dídean. Trí aghaidh a thabhairt ar bhuncheist na héagobhsaíochta airgeadais, is féidir folláine phearsanta a fheabhsú agus an spleáchas ar scáthláin shealadacha a laghdú. Tá gá le tuilleadh taighde chun cur chuige éagsúla a fhiosrú chun aghaidh a thabhairt ar easpa dídine agus chun straitéisí níos éifeachtaí a fhorbairt chun tacaíocht bhríoch a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar.

Foinse: Ollscoil British Columbia

Luas an Phoist agus Líon na Vótálaithe

Tá vótáil tríd an bpost ag éirí níos coitianta, go háirithe i stáit mar Oregon agus Washington áit a bhfuil sé níos éasca do chónaitheoirí vótáil. Scrúdaigh taighdeoir in Ollscoil Stáit Washington conas is féidir le luas na seirbhíse poist áitiúil dul i bhfeidhm ar líon na vótálaithe, go háirithe i stáit a bhfuil dlíthe vótála níos sriantaí acu. Fuarthas amach sa staidéar go méadaíonn seirbhís phoist éifeachtach áitiúil an dóchúlacht go vótálfaidh daoine aonair, go háirithe i gceantair ina bhfuil rialacha vótála níos déine.

Léiríonn na torthaí an tábhacht a bhaineann le córas seachadta poist éifeachtach chun a chinntiú go dtagann ballóidí in am agus gur féidir iad a chomhaireamh. De réir mar a éiríonn vótáil tríd an bpost níos forleithne, tá sé ríthábhachtach dul i ngleic le haon bhacainní a d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar dhaoine aonair páirt a ghlacadh sa phróiseas daonlathach. Féadfaidh iarrachtaí chun éifeachtúlacht na seirbhíse poist a fheabhsú agus an próiseas vótála a shruthlíniú cabhrú le líon na vótálaithe a fheabhsú agus a chinntiú go gcloistear guth gach duine.

Foinse: Ollscoil Stáit Washington

Ionchas Aimsire Iarthuaisceart an Aigéin Chiúin

D'úsáid taighdeoirí in Ollscoil Stáit Portland samhlacha ríomhaireachta agus foghlaim meaisín chun patrúin aimsire sa todhchaí san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh a thuar faoi chonair reatha an téimh dhomhanda. Is ionadh é, fuair na taighdeoirí amach nach bhfuiltear ag súil go n-athróidh patrúin cúrsaíochta atmaisféaracha níos mó a mbíonn tionchar acu ar an aimsir áitiúil go mór, go háirithe sa gheimhreadh. Ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir nach dtiocfaidh athruithe suntasacha ar na patrúin aimsire a bhíonn againn sa réigiún in ainneoin an téimh phláinéid.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go ndíríonn an taighde seo ar phatrúin aimsire níos mó, agus d’fhéadfadh tionchair áitiúla mar thonnta teasa, stoirmeacha, agus imeachtaí aimsire foircneacha tarlú níos minice sa todhchaí de bharr athrú aeráide. Tá sé ríthábhachtach tionchair ionchasacha an athraithe aeráide ar phatrúin aimsire réigiúnacha a thuiscint chun straitéisí a fhorbairt chun a éifeachtaí a mhaolú.

Foinse: Ollscoil Stáit Portland