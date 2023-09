Na Soilse Thuaidh in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann: Taispeántas Nádúrtha Sármhaith

Má bhí tú riamh ag iarraidh feiniméan iontach na soilse thuaidh a fheiceáil, ní gá duit dul ar an mbealach go dtí an Íoslainn nó Alasca. Cuireann Éire agus Tuaisceart Éireann taispeántais iontacha ar fáil den aurora borealis, ag péinteáil spéir na hoíche le dathanna geala glasa, bándearga, gorma agus corcra. Cé gur féidir le scamaill bac a chur ar an radharc uaireanta, is féidir le oícheanta soiléire leis an ngníomhaíocht gréine riachtanach léargas a thabhairt ar an seó solais nádúrtha seo.

I measc na suíomhanna is fearr le breathnú ar na soilse thuaidh in Éirinn tá cósta thuaidh Thuaisceart Éireann, cósta Aontroma, Co. Mhaigh Eo ar an gcósta thiar, Cill Dhéagláin i gCo. na Mí, agus b’fhéidir ceantar Bhaile Átha Cliath le linn taispeántais láidre. Mar sin féin, ní ráthaítear radharcanna, agus d'fhéadfadh seans níos fearr a thabhairt don equinox atá le teacht ar 23 Meán Fómhair mar gheall ar choinníollacha i réimse maighnéadach an Domhain agus tilt an phláinéid ag an am sin.

Tosaíonn próiseas aurora le bladhmanna gréine, brúchtaí ar an ngrian a scaoileann na billiúin tonna radaíochta isteach sa spás. Sroicheann na cáithníní seo atmaisféar an Domhain thart ar dhá lá ina dhiaidh sin, áit a bhfuil cuid acu gafa i réimse maighnéadach an phláinéid agus tarraingítear iad i dtreo na cuaillí Thuaidh agus Theas. Nuair a imbhuaileann siad le hadaimh agus móilíní san atmaisféar, cruthaíonn siad dathanna bríomhara na soilse thuaidh.

Tá spéartha soiléire agus truailliú solais íosta ríthábhachtach agus tú ag iarraidh an aurora a fheiceáil. Nuair a chónaíonn tú amach ó chathracha agus ó bhailte tá seans níos fearr na taispeántais mhóra a fheiceáil, cé gur tuairiscíodh radharcanna iontacha ó Chathair Bhaile Átha Cliath fiú. Reáchtálann Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh aurora, ag tuar cathain a tharlóidh pléascanna gréine agus cathain a mheastar go sroichfidh na cáithníní atmaisféar an Domhain.

Tá na blianta atá le teacht an-fhabhrach chun na soilse thuaidh a fheiceáil, toisc go bhfuil gníomhaíocht na gréine le buaicphointe in 2025. Féadann coinníollacha aimsire dúshláin a chruthú, áfach, agus spéartha scamallacha ag cur bac ar an radharc go minic. Ina ainneoin sin, tarlaíonn oícheanta soiléire, a thugann an deis taithí a fháil ar an bhfeiniméan nádúrtha spreagtha seo.

Foinsí: iris Réalteolaíocht Éireann