Draíocht na Soilse Thuaidh: Cá háit agus Cathain leis an Taispeántas iontach a Fháil in Éirinn

Is féidir áilleacht na soilse ó thuaidh, seó solais nádúrtha iontach, a fheiceáil in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann agus Thuaisceart Éireann. Cé nach bhfuil aon ráthaíocht ann go bhfeicfidh tú an feiniméan iontach seo, d'fhéadfadh an equinox atá le teacht an 23 Meán Fómhair cur le do sheans go bhfaighidh tú é. Míníonn David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland, gur féidir le dálaí i réimse maighnéadach an Domhain agus i gclaonadh an phláinéid a bheith mar thoradh ar thaispeáint an aurora le linn an equinox. Mar sin féin, ní ráthaíonn sé radharc; ní mhéadaíonn sé ach an dóchúlacht.

Is iad na láithreacha is fearr chun na soilse thuaidh in Éirinn a fheiceáil ná cósta thuaidh Thuaisceart Éireann agus Mhaigh Eo mar gheall ar a gcóngaracht don Aigéan Atlantach. Soláthraíonn easpa soilse baile sna réigiúin seo radharc níos soiléire ar an aurora. Mar sin féin, tá spéartha soiléire riachtanach chun na soilse a fheiceáil, beag beann ar an áit sa tír.

Tosaíonn an próiseas aurora le bladhmanna gréine, brúchtaí ar an ghrian a scaoileann na billiúin tonna radaíochta isteach sa spás. Buaileann na cáithníní luchtaithe seo atmaisféar an Domhain thart ar dhá lá ina dhiaidh sin agus bíonn cuid acu gafa i réimse maighnéadach an Domhain, ag cruthú na soilse thuaidh nuair a imbhuaileann siad le gáis an atmaisféir. Braitheann déine na soilse ar ghníomhaíocht na gcáithníní agus is féidir leo síneadh níos faide ó dheas ná mar is gnách ar ócáidí annamha.

Chun an seans is fearr a bhaint as na soilse thuaidh a fheiceáil, tá sé ríthábhachtach a bheith ar shiúl ó shoilse de dhéantús an duine, mar is féidir leo an radharc a cheilt. D’fhéadfadh go mbeadh teorainn le hinfheictheacht na soilse go mórthaispeántais amháin má chónaíonn tú i mbaile nó i gcathair. Mar sin féin, cuireann láithreacha faoin tuath gan soilse geala ó thuaidh radharc iontach ar an aurora.

Soláthraíonn Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh aurora chun an pobal a thuar agus a chur ar an eolas faoi radharcanna féideartha. Áirítear leis na foláirimh faisnéis faoin ngníomhaíocht a bhfuiltear ag súil leis sa spéir, lena n-áirítear an aurora. Is féidir leis na soilse thuaidh a bheith le feiceáil ag am ar bith den oíche, ó chúpla uair an chloig go dtí an oíche ar fad.

Is féidir le clúdach scamall bac a chur ar radharc na soilse, agus mar sin tá spéartha soiléire oiriúnach chun an taispeáint iontach seo a fheiceáil. Ar ámharaí an tsaoil, meastar go bhfuil na blianta beaga amach romhainn fabhrach chun na soilse thuaidh a fheiceáil, toisc go bhfuiltear ag súil go mbainfidh an ghrian a buaicghníomhaíocht i 2025.

Foinsí: iris Réalteolaíocht Éireann