Na milliúin i Meiriceá chun Éiclipse Gréine Bliantúil iontach a Fhinné

Ar an 14 Deireadh Fómhair, tá imeacht réalteolaíoch iontach le bheith ar siúl, ag tabhairt cóir leighis do na milliúin duine i Meiriceá ar eclipse gréine iontach. Má cheadaíonn an aimsir, feicfidh breathnóirí an ghealach ag dul díreach os comhair na gréine. Beidh an eclipse gréine annular seo le feiceáil feadh cosán a shíneann trasna codanna de na Stáit Aontaithe, Meicsiceo, Meiriceá Láir, agus Meiriceá Theas.

Tarlaíonn eclipse gréine annular nuair a shuíonn an ghealach í féin idir an Domhan agus an ghrian, ag blocáil go páirteach ar aghaidh na gréine agus í ag dul. Is é an rud a chuireann an cineál eclipse seo óna chéile ná go bhfuil an ghealach ag nó gar dá pointe is faide ón Domhan, rud a fhágann nach gcloíonn sí an ghrian go hiomlán. Ina áit sin, is cosúil le diosca dorcha forshuite ar aghaidh níos mó, geal na gréine, rud a chruthaíonn fáinne d'éifeacht dóiteáin.

Cuirfear tús leis an eclipse ag 9:13 am PDT (12:13 pm EDT / 1613 GMT) in Oregon, sula mbogfaidh sé trasna stáit mar California, Nevada, Utah, Arizona, Nua-Mheicsiceo, agus Texas sna Stáit Aontaithe. Leanfaidh sé ar aghaidh ansin ar a cosán thar Meicsiceo, Guatamala, an Bheilís, Hondúras, Nicearagua, Panama, an Cholóim, agus an Bhrasaíl, agus ar deireadh thiar deireadh ag luí na gréine san Aigéan Atlantach. Cé go dtarlóidh doiléiriú uasta na gréine laistigh den chosán sna Stáit Aontaithe, beidh daoine i gcodanna níos mó de Mheiriceá Thuaidh, Meiriceá Láir agus Meiriceá Theas fós in ann an eclipse a fheiceáil i bhfoirm níos lú.

Beidh an ghealach le feiceáil beagnach chomh mór leis an ghrian ó thaobh an Domhain toisc go bhfuil sé i bhfad níos gaire dár bplainéad. Tá trastomhas na gealaí thart ar 2,159 míle (3,476 km), agus tá trastomhas na gréine timpeall 865,000 míle (1.4 milliún km), agus trastomhas an Domhain 7,918 míle (12,742 km).

Tá sé riachtanach tosaíocht a thabhairt don tsábháilteacht agus tú ag féachaint ar ghrian-éiclips. Má fhéachann tú ar an ngrian go díreach gan cosaint cheart don tsúil is féidir gortú súl tromchúiseach a dhéanamh. Ós rud é nach gcuirtear bac iomlán ar an ghrian le linn eclipse gréine annular, tá cosaint súl speisialaithe ríthábhachtach. Moltar go láidir úsáid a bhaint as spéaclaí gréine sábháilte nó breathnóir gréine ríomhaire boise, cé nach leor spéaclaí gréine rialta.

Ní hionann éiclipsí gréine agus éiclipsí gealaí sa mhéid is go dtarlaíonn an dara ceann nuair a bhlocálann an Domhan solas na gréine ón ngealach a bhaint amach, rud a fhágann go bhfuil sé caol agus b’fhéidir go bhfuil dath dearg air. Tá eclipses gealaí le feiceáil ó limistéar níos mó ar an Domhan i gcomparáid le héiclipsí gréine.

Eispéireas an-spreagúil é fianú ar eclipse gréine anular a chuireann iontais na cruinne i gcuimhne dúinn. Mar is gnáth, déan cinnte tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht trí úsáid a bhaint as cosaint súl cuí agus tú ag breathnú ar an imeacht neamhaí seo.

Foinsí:

– NASA

– Spás.com