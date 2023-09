Tar éis misean seacht mbliana ar fad, tá spásárthach OSIRIS-REx NASA socraithe chun filleadh ar an Domhan agus an chéad sampla astaróideach a bailíodh sa spás a sheachadadh. Seoladh an spásárthach i 2016 agus é mar aidhm carraigeacha a ghabháil ón astaróideach Bennu, atá suite 200 milliún míle ar shiúl.

Scaoilfidh an spásárthach capsúl ina mbeidh beagnach naoi n-unsa carraige agus ithreach a mheastar a bheith 4.5 billiún bliain d'aois. Ar an Domhnach, cuirfear an capsule os cionn an Dugway Proving Grounds i Utah, agus táthar ag súil go dtiocfaidh sé i dtír i bhfásach Utah ag 10:55 am ET.

Luíonn tábhacht an tsampla seo ina chumas chun ár dtuiscint ar bhunús an ghrianchórais a réabhlóidiú. Míníonn Nicole Lunning, coimeádaí sampla tosaigh OSIRIS-REx, go dtabharfaidh staidéar ar na samplaí seo léargais luachmhara ar conas a foirmíodh ár gcóras gréine agus ar fhéidearthacht na beatha lasmuigh den Domhan.

Chun caomhnú na samplaí a chinntiú agus éilliú orgánach a chosc, tá seomra hyper glan tógtha i bhFoirgneamh 31 ag Ionad Spáis Johnson i Houston, Texas. Tá an áis seo cosúil leis an gceann a úsáidtear chun carraigeacha gealaí Apollo a phróiseáil.

Beidh deis ag eolaithe ó ar fud an domhain staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo agus ceisteanna eolaíocha nua a fhiosrú nach bhfuil freagra tugtha orthu ag samplaí atá ar domhan cheana féin. Leis an dáileadh measta samplaí chuig an bpobal eolaíoch níos leithne, táthar ag súil le go leor fionnachtana cinn.

Ní hé seo an chéad iarracht ag NASA ar mhisean fillte samplach. Sa bhliain 2004, theip paraisiúit ar mhisean Genesis agus thuairteáil in Utah, rud a d'éirigh le roinnt samplaí damáiste a aisghabháil. Dhá bhliain ina dhiaidh sin, tháinig misean Stardust i dtír go rathúil tar éis samplaí a bhailiú ó Comet Wild 2 agus deannaigh idir-réaltach.

Tríd is tríd, is cloch mhíle spreagúil é rath mhisean OSIRIS-REx maidir le taiscéalaíocht spáis agus tá an poitéinseal ann ár dtuiscint ar an gcruinne a athmhúnlú.

Foinsí:

– Nuacht ABC