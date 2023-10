Taithí áilleacht an Pháirt Lunar Eclipse: A Celestial Spectacle

Bí réidh le bheith in ann imeacht neamhaí neamhaí a fheiceáil an deireadh seachtaine seo agus Gealach Iomlán an Hunter i mí Dheireadh Fómhair ag tabhairt aghaidh ar spéir na hoíche. De réir mar a thiteann scáth an Domhain ar a aghaidh, tiocfaidh eclipse páirteach gealaí chun cinn, rud a mheallfaidh lucht féachana ar fud na cruinne. Beidh an feiniméan urghnách seo le feiceáil go hiomlán ón Afraic, san Eoraip, san Áise, agus ó réigiúin áirithe d’Iarthar na hAstráile, agus gheobhaidh imeall thoir Mheiriceá Theas léargas gan stad ar éirí na gealaí.

Ag tosú ag 2:01 pm EDT (1801 GMT) ar 28 Deireadh Fómhair, éireoidh eclipse páirteach gealaí an Full Hunter's Moon thart ar 3:35 pm EDT (1935 GMT) de réir mar a théann an ghealach isteach sa réigiún is dorcha de scáth an Domhain, ar a dtugtar mar an umbra, ag baint amach a bhuaic ag thart ar 4:14 pm EDT (2014 GMT). Ag 6:26 in EDT (2226 GMT), tiocfaidh an ghealach as an gcuid is éadroime de scáth an Domhain, ar a dtugtar an penumbra, ag cur an rince neamhaí neamhaí seo i gcrích.

Dóibh siúd a chónaíonn lasmuigh de na ceantair a bhfuil an t-ádh orthu an ócáid ​​​​seo a fheiceáil go pearsanta, ná bíodh imní ort! Is féidir leat an seó neamhaí seo a fheiceáil fós trí shruthanna beo saor in aisce atá ar fáil ar líne ar ardáin éagsúla. Ná bíodh leisce ort tune isteach agus tú féin a thumadh i draíocht na cruinne. Ina theannta sin, beidh Space.com ina óstach ar shruth beo den imeacht, rud a ligfidh duit taithí a fháil ar an eclipse ó chompord do bhaile féin.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad is cúis le eclipse gealaí páirteach?

A: Tarlaíonn eclipses gealaí páirteach nuair nach bhfuil an ghrian, an Domhan, agus an ghealach ailínithe go foirfe. Dá bhrí sin, ní chlúdaíonn ach cuid den chuid is dorcha de scáth an Domhain, ar a dtugtar an umbra, an ghealach.

C: An féidir eclipses gealaí tarlú le linn aon ghealach lán?

F: Ní tharlaíonn éiclips gealaí ach amháin le linn lánghealacha nuair a bhíonn an ghealach agus an ghrian suite go trasmhéadrach os comhair a chéile i gcoibhneas leis an Domhan. Mar sin féin, ní bhíonn eclipses ag gabháil le gach gealach iomlán. Tá sé seo amhlaidh toisc go bhfuil fithphlána na gealaí claonta ag uillinn timpeall 5 chéim le heitleán an Domhain, agus go mbíonn scáth an Domhain os cionn nó faoi fhithis na gealaí dá bharr.

C: Conas is féidir liom an eclipse gealaí páirteach a fheiceáil go dlúth?

F: Más mian leat an eclipse páirteach a fheiceáil nó an ghealach a bhreathnú am ar bith, smaoinigh ar shaol na réalteolaíochta a fhiosrú le teileascóp nó le déshúiligh. Is acmhainní den scoth iad ár dtreoracha ar na teileascóip is fearr agus na déshúiligh is fearr chun cabhrú leat tosú.

C: An féidir liom grianghraif den eclipse gealaí a ghabháil?

A: Cinnte! Má tá dúil agat sa réaltfhótagrafaíocht, is féidir leat éiclips na gealaí, na gealaí iomlána, nó spéir na hoíche mealltach a dhoiciméadú. Breathnaigh ar ár dtreoracha cuimsitheacha ar conas grianghraif den ghealach agus den éiclipsí gealaí, chomh maith lenár moltaí maidir leis na ceamaraí agus na lionsaí is fearr le haghaidh réaltfhótagrafaíochta.